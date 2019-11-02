أيام قرطاج السينمائية 2019: الجوائز الموازية للمهرجان

Samedi 02 Novembre 2019
في إطار أيام قرطاج السينمائية 2019 (دورة نجيب عياد)، انتظم مساء 1 نوفمبر 2019 حفل تسليم الجوائز الموازية.
وتوزعت الجوائز كالتالي:
- جائزة الفيدرالية الدولية للصحافة السينماتوغرافية: فيلم "ستموت في العشرين" لأمجد ابو العلاء (السودان).
- جائزة الجامعة الإفريقية للنقد السينمائي: فيلم "آدم" لمريم توزاني (المغرب)
- جائزة الاتحاد العام التونسي للشغل: منحت لمساعدة الاخراج الاولى لفيلم "نورة تحلم" سوسن الجمني (تونس).
- جائزة سينفيليا : فيلم "شابة" لياسمين بن عبد الله (المغرب).
جائزة قرطاج للسينما الواعدة:
- جائزة "هكا للتوزيع" : فيلم "السفر الاخير" للطيفة احرار (المغرب)
- جائزة قرطاج للسينما الواعدة : فيلم "السفر الاخير" للطيفة احرار (المغرب)
- تنويه خاص: فيلم "TF2011 " لنور الحياة بن عبد الله (تونس).
وتوزعت الجوائز كالتالي:
- جائزة الفيدرالية الدولية للصحافة السينماتوغرافية: فيلم "ستموت في العشرين" لأمجد ابو العلاء (السودان).
- جائزة الجامعة الإفريقية للنقد السينمائي: فيلم "آدم" لمريم توزاني (المغرب)
- جائزة الاتحاد العام التونسي للشغل: منحت لمساعدة الاخراج الاولى لفيلم "نورة تحلم" سوسن الجمني (تونس).
- جائزة سينفيليا : فيلم "شابة" لياسمين بن عبد الله (المغرب).
جائزة قرطاج للسينما الواعدة:
- جائزة "هكا للتوزيع" : فيلم "السفر الاخير" للطيفة احرار (المغرب)
- جائزة قرطاج للسينما الواعدة : فيلم "السفر الاخير" للطيفة احرار (المغرب)
- تنويه خاص: فيلم "TF2011 " لنور الحياة بن عبد الله (تونس).
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Par:jerbi1980 (France )
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