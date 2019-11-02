أيام قرطاج السينمائية 2019: الجوائز الموازية للمهرجان

Samedi 02 Novembre 2019



وتوزعت الجوائز كالتالي:

في إطار أيام قرطاج السينمائية 2019 (دورة نجيب عياد)، انتظم مساء 1 نوفمبر 2019 حفل تسليم الجوائز الموازية.- جائزة الفيدرالية الدولية للصحافة السينماتوغرافية: فيلم "ستموت في العشرين" لأمجد ابو العلاء (السودان).- جائزة الجامعة الإفريقية للنقد السينمائي: فيلم "آدم" لمريم توزاني (المغرب)- جائزة الاتحاد العام التونسي للشغل: منحت لمساعدة الاخراج الاولى لفيلم "نورة تحلم" سوسن الجمني (تونس).- جائزة سينفيليا : فيلم "شابة" لياسمين بن عبد الله (المغرب).جائزة قرطاج للسينما الواعدة:- جائزة "هكا للتوزيع" : فيلم "السفر الاخير" للطيفة احرار (المغرب)- جائزة قرطاج للسينما الواعدة : فيلم "السفر الاخير" للطيفة احرار (المغرب)- تنويه خاص: فيلم "TF2011 " لنور الحياة بن عبد الله (تونس).