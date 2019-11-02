القرقوري: الزبيدي كفاءة في الفشل والفضائح وخيبة الدولة والجهيناوي تابع ''كلوخ'' رجال الدولة المزعومين

Samedi 02 Novembre 2019



باب نات

- تناول مقدم برنامج ضد التيار الذي يبث على قناة الزيتونة الياس القرقوري قرار اقالة كل من وزير الخارجية خميس الجهيناوي ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.وقال القرقوري " الحديث عن كفاءات قيادات عملت في النظام السابق تشير انهم كفاءات في الفشل والفضائح وخيبة الدولة متابعا " الزبيدي يجي كل شيئا الا رجل جولة".وتابع الياس القرقوري "الزبيدي المتكبر يتحدث عن الجيش بمنطق " العسكر متاعي" وهو يحتقر تيارات سياسية فازت في الانتخابات.كما انتقد الرقوري وزير الخارجية المقال خميس الجهيناوي بسبب افشاءه لاسرار الدولة في قناة خاصة مضيفا " الحهيناوي جزء من كلوخ رجال الدولة المزعومين.