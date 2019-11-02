القرقوري: الزبيدي كفاءة في الفشل والفضائح وخيبة الدولة والجهيناوي تابع ''كلوخ'' رجال الدولة المزعومين

Samedi 02 Novembre 2019
باب نات - تناول مقدم برنامج ضد التيار الذي يبث على قناة الزيتونة الياس القرقوري قرار اقالة كل من وزير الخارجية خميس الجهيناوي ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.
وقال القرقوري " الحديث عن كفاءات قيادات عملت في النظام السابق تشير انهم كفاءات في الفشل والفضائح وخيبة الدولة متابعا " الزبيدي يجي كل شيئا الا رجل جولة".
وتابع الياس القرقوري "الزبيدي المتكبر يتحدث عن الجيش بمنطق " العسكر متاعي" وهو يحتقر تيارات سياسية فازت في الانتخابات.
كما انتقد الرقوري وزير الخارجية المقال خميس الجهيناوي بسبب افشاءه لاسرار الدولة في قناة خاصة مضيفا " الحهيناوي جزء من كلوخ رجال الدولة المزعومين.
وقال القرقوري " الحديث عن كفاءات قيادات عملت في النظام السابق تشير انهم كفاءات في الفشل والفضائح وخيبة الدولة متابعا " الزبيدي يجي كل شيئا الا رجل جولة".
وتابع الياس القرقوري "الزبيدي المتكبر يتحدث عن الجيش بمنطق " العسكر متاعي" وهو يحتقر تيارات سياسية فازت في الانتخابات.
كما انتقد الرقوري وزير الخارجية المقال خميس الجهيناوي بسبب افشاءه لاسرار الدولة في قناة خاصة مضيفا " الحهيناوي جزء من كلوخ رجال الدولة المزعومين.
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Par:kamelnet (Tunisia )
Sur: القرقوري للفهري : التشكيك في القضاء وتشويه الشرفاء وتلميع صورة الفاسدين أمثالك محاولات يائسة للهروب من المحاسبة