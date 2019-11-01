عصام الشابي: اتركوا الرئيس يعمل والقصف العشوائي لن ياتي بنتيجة

Vendredi 01 Novembre 2019



باب نات

- قال الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في مداخلة على قناة حنبعل انه يجب ترك الرئيس قيس سعيد يعمل ثم تتم محاسبته.واضاف عصام الشابي " انتقاد فريق عمله قبل انطلاق العمل غير مقبول مضيفا " دعوا الرئيس يختار فريقه ويتحمل مسؤولية اختياراته.وتابع عصام الشابي " القصف الاعلامي العشوائي لن ياتي بنتيجة ضد قيس سعيد وانصح الكثيرين بالتخلي عن تلك السياسة لانها لن تاتي بجديد.