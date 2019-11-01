Vendredi 01 Novembre 2019
باب نات - قال الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في مداخلة على قناة حنبعل انه يجب ترك الرئيس قيس سعيد يعمل ثم تتم محاسبته.
واضاف عصام الشابي " انتقاد فريق عمله قبل انطلاق العمل غير مقبول مضيفا " دعوا الرئيس يختار فريقه ويتحمل مسؤولية اختياراته.
وتابع عصام الشابي " القصف الاعلامي العشوائي لن ياتي بنتيجة ضد قيس سعيد وانصح الكثيرين بالتخلي عن تلك السياسة لانها لن تاتي بجديد.
واضاف عصام الشابي " انتقاد فريق عمله قبل انطلاق العمل غير مقبول مضيفا " دعوا الرئيس يختار فريقه ويتحمل مسؤولية اختياراته.
وتابع عصام الشابي " القصف الاعلامي العشوائي لن ياتي بنتيجة ضد قيس سعيد وانصح الكثيرين بالتخلي عن تلك السياسة لانها لن تاتي بجديد.
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Par:karimyousef (France )
Sur: عصام الشابي: اتركوا الرئيس يعمل والقصف العشوائي لن ياتي بنتيجة