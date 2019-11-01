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عصام الشابي: اتركوا الرئيس يعمل والقصف العشوائي لن ياتي بنتيجة

Vendredi 01 Novembre 2019

Vendredi 01 Novembre 2019
باب نات - قال الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في مداخلة على قناة حنبعل انه يجب ترك الرئيس قيس سعيد يعمل ثم تتم محاسبته.
واضاف عصام الشابي " انتقاد فريق عمله قبل انطلاق العمل غير مقبول مضيفا " دعوا الرئيس يختار فريقه ويتحمل مسؤولية اختياراته.
وتابع عصام الشابي " القصف الاعلامي العشوائي لن ياتي بنتيجة ضد قيس سعيد وانصح الكثيرين بالتخلي عن تلك السياسة لانها لن تاتي بجديد.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192005

Karimyousef  (France)  |Vendredi 01 Novembre 2019 à 22h 04m |           
Issam Chebbi est un homme modéré et responsable.j'aimerais le voir à un poste ministériel



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