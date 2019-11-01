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شركة aromzo event's تقاضي الشاب خالد .

Vendredi 01 Novembre 2019

Vendredi 01 Novembre 2019
باب نات - اتفقت شركة Armozo event's وهي المختصة في تنضيم الحفلات في فرنسا والتي مقرها بباريس، مع إدارة أعمال الشاب خالد لإقامة حفل بباريس في مسرح الباطاكلون le bataclon يوم 21 ديسمبر 2019, بإمضاء عقد بين الطرفين ودفع تسبقة ، ولكن تراجعت إدارة أعمال الشاب خالد بعد شهر ونصف من إمضاء العقد وإمتنع عن إقامة الحفل بتعلّة ان ادارة شركته امضت عقدا مع متعهد أخر بباريس، وإمتنع كذالك عن ارجاع التسبقة والخسائر التي تكبدتها الشركة و المقدرة بمبلغ جملي يقارب الاربعون ألف أورو .
وقام محامي الشركة برفع قضية ضد ادارة اعمال الشاب خالد .


  
  
     
  
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