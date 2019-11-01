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وزير العدل و وزير الدفاع بالنيابة يزور السجن المدني بسليانة

Vendredi 01 Novembre 2019

Vendredi 01 Novembre 2019
باب نات - زيادة على افتتاح محكمة الاستئناف بسليانة ومعاينة المقر الجديد لمحكمة الناحية بمكثر ، زار وزير العدل ووزير الدفاع بالنيابة محمد كريم الجموسي اليوم السجن المدني بسليانة، أين عاين ظروف إيداع المساجين وتحادث مع أعوان وإطارات الوحدة السجنية و استمع لمشاغلهم، حاثا إياهم على مزيد البذل و التفاني في أداء الواجب، اعتبارا لدورهم البارز في حفظ الأمن العام .




كما تولى الوزير خلال هذه الزيارة تدشين فضاء التأهيل الجديد والفضاء المخصص للأعوان. واوصى وزير العدل بالاسراع في استكمال تجهيز مختلف الورشاتت حتى يتسنى استغلالها الاستغلال الامثل.

  
  
     
  
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