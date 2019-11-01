وزير العدل و وزير الدفاع بالنيابة يزور السجن المدني بسليانة

Vendredi 01 Novembre 2019
باب نات - زيادة على افتتاح محكمة الاستئناف بسليانة ومعاينة المقر الجديد لمحكمة الناحية بمكثر ، زار وزير العدل ووزير الدفاع بالنيابة محمد كريم الجموسي اليوم السجن المدني بسليانة، أين عاين ظروف إيداع المساجين وتحادث مع أعوان وإطارات الوحدة السجنية و استمع لمشاغلهم، حاثا إياهم على مزيد البذل و التفاني في أداء الواجب، اعتبارا لدورهم البارز في حفظ الأمن العام .
كما تولى الوزير خلال هذه الزيارة تدشين فضاء التأهيل الجديد والفضاء المخصص للأعوان. واوصى وزير العدل بالاسراع في استكمال تجهيز مختلف الورشاتت حتى يتسنى استغلالها الاستغلال الامثل.
كما تولى الوزير خلال هذه الزيارة تدشين فضاء التأهيل الجديد والفضاء المخصص للأعوان. واوصى وزير العدل بالاسراع في استكمال تجهيز مختلف الورشاتت حتى يتسنى استغلالها الاستغلال الامثل.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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