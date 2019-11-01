القبض على المهرب وشواشة

Vendredi 01 Novembre 2019



باب نات

- اكد اليوم مصدر مطلع لباب نات انه تم فجر اليوم إيقاف المهرب المعروف باسم "وشواشة" وتحجير السفر عليه واحالته على الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة التى تعهدت بالابحاث معه ....يذكر أن وشواشة كان قبض عليه في 1جوان 2017 وأطلق سراحه يوم الجمعة 16 جوان 2017يذكر أن سفيان السلطي، الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب نفى يوم 18 جوان 2017 ما تم تداولته بعض المواقع الالكترونية من أن قطب مكافحة الإرهاب أطلق سراح شخص موضوع إقامة جبرية لا أساس له من الصحة، مبرزا أن المعني بالأمر، الهادي يحيى، المعروف بكنية "وشواشة" لم يكن أساسا خاضعا للإقامة الجبرية أو للمراقبة الإدارية.ولاحظ السليطي، في تصريح اعلامي يوم 18 جوان 2017 وجود خلط في هذا الموضوع، حيث أن ملف "وشواشة" أحيل على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بمقتضى قرار تخلي من النيابة العمومية بقفصة وبعد البحث والتحري معه تبين أن الجرائم التي تعلقت به جرائم حق عام وجرائم ديوانية ولا علاقة لها بالجرائم الإرهابية وهو ما أفضى إلى إرجاع الملف لوكيل الجمهورية بقفصة "لانتفاء الصبغة الإرهابية على الوقائع"، وبناء عليه قرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إطلاق سراحه فيما يتعلق بهذا الملف لانتهاء آجال الاحتفاظ المنصوص في قانون مكافحة الإرهاب.وأكد السليطي أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لا يتعهد بالجرائم الديوانية ولا بجرائم التهريب إلا إذا كانت لها علاقة بالإرهاب، مشددا على أن القطب ينظر في قضايا الإرهاب والقضايا المتعلقة به فقط.