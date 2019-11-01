وزير العدل ووزير الدفاع بالنيابة في زيارة لمحكمة الناحية بمكثر

Vendredi 01 Novembre 2019



باب نات

- أدى وزير العدل و وزير الدفاع بالنيابة محمد كريم الجموسي ظهر اليوم مرفوقا بوالي سليانة عبد الرزاق دخيل زيارة عمل إلى محكمة الناحية بمكثر، أين عاين نقلة محكمة الناحية بمكثر إلى مقر جديد تتوفر فيه مواصفات العمل القضائي في انتظار الشروع في تهيئة المقر الأصلي للمحكمة، وتحادث الوزير مع السادة القضاة والكتبة والأعوان العاملين بمحكمة الناحية. كما مثّلت هذه الزيارة فرصة للاطّلاع على حجم النشاط اليومي لناحية مكثر و أبرز الصعوبات التي يمكن أن تؤثر على السير العادي للعمل اليومي للمحكمة و أولويات تجاوزها. هذا و تحتوي البناية الجديدة على ستة عشر (16) مكتبا للقضاة و الكتبة و فضاء خاص بالأرشيف و قاعة جلسات ومركز شرطة و غرفة إيقاف و فضاء استقبال و فضاءات صحية.