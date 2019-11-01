الأمن الرئاسي: حفل تكريم للمدير العام المُتخلي من طرف المدير العام الحالي

Vendredi 01 Novembre 2019



باب نات

- تم صبيحة اليوم غرة نوفمبر 2019 إقامة حفل تكريم للمدير العام المُتخلي العميد رؤوف مرادع من طرف المدير العام الحالي العميد خالد اليحياوي وثلة من الإطارات والرتباء والأعوان إعترافا له بما قدّمهُ من مجهودات للرفع من جاهزية الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية طيلة الخمس سنوات الفارطة .