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الأمن الرئاسي: حفل تكريم للمدير العام المُتخلي من طرف المدير العام الحالي

Vendredi 01 Novembre 2019

Vendredi 01 Novembre 2019
باب نات - تم صبيحة اليوم غرة نوفمبر 2019 إقامة حفل تكريم للمدير العام المُتخلي العميد رؤوف مرادع من طرف المدير العام الحالي العميد خالد اليحياوي وثلة من الإطارات والرتباء والأعوان إعترافا له بما قدّمهُ من مجهودات للرفع من جاهزية الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية طيلة الخمس سنوات الفارطة .



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191970

Tomjerry  (Tunisia)  |Vendredi 01 Novembre 2019 à 15h 20m |           
حركة نبيلة.

الشكر للجميع



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