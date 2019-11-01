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البنك المركزي يشرع في عملية تدقيق مالي للحسابات البنكية لعدد من الأحزاب والشخصيات السياسية وعائلاتهم

Vendredi 01 Novembre 2019

Vendredi 01 Novembre 2019
باب نات - كشف الخميس 31 أكتوبر الإعلامي محمد اليوسفي أن البنك المركزي يراسل مجموعة من البنوك الخاصة للتحري في الحسابات البنكية لعدد من الأحزاب والشخصيات السياسية الوازنة وعائلاتهم ونواب من البرلمان ومسؤولين في الدولة.

وقال اليوسفي في تدوينة بصفحته على الفايسبوك إن "عملية التدقيق المالي في الحسابات البنكية متواصلة وقد تطيح بأحزاب وشخصيات سياسية من الوزن الثقيل يشتبه في تلقيها لأموال أجنبية".


يذكر في سياق متصل أن رضا المكي المعروف برضا لينين الذي كان أحد أبرز أعضاء حملة الرئيس الحالي قيس سعيّد أعلن عن فتح تحقيق في أكثر من 270 قضية فساد وأشار إلى إمكانية تسجيل ايقافات لمسؤولين سياسيين.





  
  
     
  
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