البنك المركزي يشرع في عملية تدقيق مالي للحسابات البنكية لعدد من الأحزاب والشخصيات السياسية وعائلاتهم

Vendredi 01 Novembre 2019
باب نات - كشف الخميس 31 أكتوبر الإعلامي محمد اليوسفي أن البنك المركزي يراسل مجموعة من البنوك الخاصة للتحري في الحسابات البنكية لعدد من الأحزاب والشخصيات السياسية الوازنة وعائلاتهم ونواب من البرلمان ومسؤولين في الدولة.
وقال اليوسفي في تدوينة بصفحته على الفايسبوك إن "عملية التدقيق المالي في الحسابات البنكية متواصلة وقد تطيح بأحزاب وشخصيات سياسية من الوزن الثقيل يشتبه في تلقيها لأموال أجنبية".
يذكر في سياق متصل أن رضا المكي المعروف برضا لينين الذي كان أحد أبرز أعضاء حملة الرئيس الحالي قيس سعيّد أعلن عن فتح تحقيق في أكثر من 270 قضية فساد وأشار إلى إمكانية تسجيل ايقافات لمسؤولين سياسيين.
وقال اليوسفي في تدوينة بصفحته على الفايسبوك إن "عملية التدقيق المالي في الحسابات البنكية متواصلة وقد تطيح بأحزاب وشخصيات سياسية من الوزن الثقيل يشتبه في تلقيها لأموال أجنبية".
يذكر في سياق متصل أن رضا المكي المعروف برضا لينين الذي كان أحد أبرز أعضاء حملة الرئيس الحالي قيس سعيّد أعلن عن فتح تحقيق في أكثر من 270 قضية فساد وأشار إلى إمكانية تسجيل ايقافات لمسؤولين سياسيين.
En continu
- Hier 21:23 صفاقس: حجز 1 كلغ من مخدر ''الكوكايين''
- Hier 21:12 نجم المتلوي - ماهر القيزاني مدربا جديدا
- Hier 21:05 لتشكيل الحكومة، اذهبوا إلى كلمة سواء.
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:52
|17:25
|15:00
|12:10
|06:43
|05:15
|
21°
|22°
|% 73
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|22°-17
|24°-16
|28°-18
|22°-16
|26°-16
Follow @babnet_Tunisie
(283 405) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 803) آخر عمليات سبر الآراء..
(135 244) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 902) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 96 644) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 94 137) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 884) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 630) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 88 796) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 795) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 79 252) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
( 73 203) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 72 735) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 69 954) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 864) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 67 194) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 66 847) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 65 183) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 63 728) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 62 610) خطير جدا.. C'est très grave
Par:charles (France )
Sur: الطبوبي: ''ما يعني اتحاد الشغل اليوم هو التعجيل بتشكيل حكومة قادرة على إنقاذ البلاد ''