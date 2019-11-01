وزير العدل ووزير الدفاع بالنيابة يفتتح محكمة الاستئناف بسليانة

Vendredi 01 Novembre 2019
باب نات -
ويؤكّد المضي في توسيع الخارطة القضائية ومزيد تقريب الخدمات من المتقاضين
أشرف وزير العدل ووزير الدفاع بالنيابة محمد كريم الجموسي صباح اليوم بولاية سليانة على افتتاح محكمة الاستئناف بسليانة، وقد جرى موكب الافتتاح بحضور رئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري وعبد الرزاق دخيل والي سليانة .
كما حضر الموكب كل من الرؤساء الأول والوكلاء العامون لمحكمتي الاستئناف بسليانة والكاف وعدد من القضاة السامين ورئيس الفرع الجهوي للمحامين، إلى جانب ثلة من الإطارات الجهوية والمحلية.
وقد أكد الوزير بالمناسبة على أهمية هذا الدور الذي ستلعبه هذه المؤسسة الجديدة في تقريب الخدمة القضائية من المواطنين بجهة سليانة، مبرزا حرص وزارة العدل على توسيع الخارطة القضائية وتقريب المحاكم والإدارات الجهوية للعدل من المتقاضين أينما كانوا وفق ما تسمح به المعطيات الموضوعية، مُذكّرا بما شهدته السنوات الأخيرة من إحداثات جديدة لعدد من المحاكم والإدارات الجهوية للعدل بعديد الجهات وفق ما تقتضيه الضرورة واحتياجات المتساكنين تبعا لمعايير موضوعية تعتمدها وزارة الإشراف في الغرض.
ويتكوّن المقر الحالي لمحكمة الاستئناف من 03 طوابق تحتوي على 33 مكتب خاص بالسادة القضاة والكتبة و06 قاعات لحفظ الأرشيف وقاعتي جلسات و فضاء خاص بالاستقبال والإرشاد ومكتب إعلامية ومكتب مراقبة ومركز شرطة و03 غرف إيقاف وغرفة محجوز، إلى جانب عدد من الفضاءات الصحية.
ويؤكّد المضي في توسيع الخارطة القضائية ومزيد تقريب الخدمات من المتقاضين
أشرف وزير العدل ووزير الدفاع بالنيابة محمد كريم الجموسي صباح اليوم بولاية سليانة على افتتاح محكمة الاستئناف بسليانة، وقد جرى موكب الافتتاح بحضور رئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري وعبد الرزاق دخيل والي سليانة .
كما حضر الموكب كل من الرؤساء الأول والوكلاء العامون لمحكمتي الاستئناف بسليانة والكاف وعدد من القضاة السامين ورئيس الفرع الجهوي للمحامين، إلى جانب ثلة من الإطارات الجهوية والمحلية.
وقد أكد الوزير بالمناسبة على أهمية هذا الدور الذي ستلعبه هذه المؤسسة الجديدة في تقريب الخدمة القضائية من المواطنين بجهة سليانة، مبرزا حرص وزارة العدل على توسيع الخارطة القضائية وتقريب المحاكم والإدارات الجهوية للعدل من المتقاضين أينما كانوا وفق ما تسمح به المعطيات الموضوعية، مُذكّرا بما شهدته السنوات الأخيرة من إحداثات جديدة لعدد من المحاكم والإدارات الجهوية للعدل بعديد الجهات وفق ما تقتضيه الضرورة واحتياجات المتساكنين تبعا لمعايير موضوعية تعتمدها وزارة الإشراف في الغرض.
ويتكوّن المقر الحالي لمحكمة الاستئناف من 03 طوابق تحتوي على 33 مكتب خاص بالسادة القضاة والكتبة و06 قاعات لحفظ الأرشيف وقاعتي جلسات و فضاء خاص بالاستقبال والإرشاد ومكتب إعلامية ومكتب مراقبة ومركز شرطة و03 غرف إيقاف وغرفة محجوز، إلى جانب عدد من الفضاءات الصحية.
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