الحبيب بوعجيلة: أصبحت الكلاب سائبة بعد سقوط أعرافهم

Vendredi 01 Novembre 2019
باب نات - كتب المحلّل السياسي الحبيب بوعجيلة في تدوينة على صفحته بالفايسبوك تعقيبا على حالة الهذيان الاعلامي ما بعد الانتخابات أن الكلاب المسعورة التي كان يطلقونها عند الحاجة على قامات محترمة والتي لا تستطيع الاجابة على نطق السفيه لأنه لا يليق بها أن تدخل في معارك مع حقراء يشتهرون على حسابهم... ونشهد اليوم سقوط أعرافهم واستغنائهم على كلاب الحراسة مما جعلها كلابا سائبة ... واقترح تنظيم قطاع السفهاء وضمان تقاعد مشرّف لهم ... أو انتظار مهمة أخرى لدى عرف جديد ووصف وضعهم بالمقزز..
وهذا نص التدوينة :
"هناك ألسن و أقلام تافهة كان يستعملها أعراف في وظيفة " سفهاء " اي كلاب مسعورة يطلقونها عند الحاجة على قامات محترمة لا تستطيع الاجابة على نطق السفيه لأنه لا يليق بها ان تدخل في معارك مع صغار نفوس و حقراء يشتهرون على حسابهم .
معركة الكلاب السفيهة حين يديرها عرف كبير تكون ممنهجة و منظمة بشكل يضفي عليها قدرا من المعقولية لكن سقوط العرف و استغناؤه على كلاب الحراسة يجعلها كلابا سائبة في شوارع المدينة تنهش بشكل فوضوي و دون ترخيص في الانتصاب القانوني ...
تنظيم قطاع السفهاء و ضمان تقاعد مشرف لهم بعد سقوط اعرافهم يريح البلاد من النباح المنحط الذي ينتهي اليه كلاب بلا سيد ...اعطوهم تقاعدا مريحا او اربطوهم في انتظار مهمة نظامية لدى عرف جديد ....اللعنة كم هم مثيرون للتقزز ."
وهذا نص التدوينة :
"هناك ألسن و أقلام تافهة كان يستعملها أعراف في وظيفة " سفهاء " اي كلاب مسعورة يطلقونها عند الحاجة على قامات محترمة لا تستطيع الاجابة على نطق السفيه لأنه لا يليق بها ان تدخل في معارك مع صغار نفوس و حقراء يشتهرون على حسابهم .
معركة الكلاب السفيهة حين يديرها عرف كبير تكون ممنهجة و منظمة بشكل يضفي عليها قدرا من المعقولية لكن سقوط العرف و استغناؤه على كلاب الحراسة يجعلها كلابا سائبة في شوارع المدينة تنهش بشكل فوضوي و دون ترخيص في الانتصاب القانوني ...
تنظيم قطاع السفهاء و ضمان تقاعد مشرف لهم بعد سقوط اعرافهم يريح البلاد من النباح المنحط الذي ينتهي اليه كلاب بلا سيد ...اعطوهم تقاعدا مريحا او اربطوهم في انتظار مهمة نظامية لدى عرف جديد ....اللعنة كم هم مثيرون للتقزز ."
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