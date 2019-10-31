محمد بن سالم: المكي وديلو مرشحان لترؤس الحكومة المقبلة

Jeudi 31 Octobre 2019
باب نات - قال القيادي بحركة النهضة محمة بن سالم في حوار عبر امواج راديو الديوان اف ام أن من حق الأحزاب التي يمكن أن تشارك في الحكم إبداء رأيها في الشخصية التي ستترأس الحكومة كما أن من حق النهضة أن تقترح شخصيات من داخلها التي يمكن أن يكون حولها إجماع على غرار سمير ديلو وعبد اللطيف المكي و كذلك راشد الغنوشي .
وقال بن سالم أن قبول بقية الأحزاب بأحد مرشحي النهضة لرئاسة الحكومة من شأنه أن يحمل الحركة المسؤولية مؤكدا انه لا يوافق مقترح تولي رئيس الحركة راشد الغنوشي رئاسة الحكومة خاصة وأن الفترة الحالية تتميز بعودة التيار الثوري.
وتابع بن سالم في اشارة الغنوشي "من برع في سياسة التوافق في فترة معينة لا يمكنه أن يكون رجل المرحلة حاليا مشيرا إلى أن سمير ديلو وعبد اللطيف المكي واخرون صلب الحركة مؤهلون لرئاسة الحكومة القادمة.
وقال بن سالم أن قبول بقية الأحزاب بأحد مرشحي النهضة لرئاسة الحكومة من شأنه أن يحمل الحركة المسؤولية مؤكدا انه لا يوافق مقترح تولي رئيس الحركة راشد الغنوشي رئاسة الحكومة خاصة وأن الفترة الحالية تتميز بعودة التيار الثوري.
وتابع بن سالم في اشارة الغنوشي "من برع في سياسة التوافق في فترة معينة لا يمكنه أن يكون رجل المرحلة حاليا مشيرا إلى أن سمير ديلو وعبد اللطيف المكي واخرون صلب الحركة مؤهلون لرئاسة الحكومة القادمة.
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Par:karimyousef (France )
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