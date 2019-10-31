صفاقس: حجز 1 كلغ من مخدر ''الكوكايين''

Jeudi 31 Octobre 2019



باب نات

- تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بمشاركة الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بصفاقس بذات الإدارة من ضبط 4 أشخاص أعمارهم تترواح بين 25 و45 سنة بجهة الصخيرة بحوزتهم 1 كلغ من مخدر "الكوكايين" ومبلغ مالي قدره 180 دينار من العملة التونسية وحجز سيارة يستعملونها في ترويج المخدرات.ووفق بلاغ لوزارة الداخاية قدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بـ 300 الف دينار.بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا والأبحاث متواصلة للتعرف على بقية أطراف الشبكة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شانهم