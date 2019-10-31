زياد العذاري يستعرض مع سفير الصين سبل وآليات تنفيذ مشاريع بنية تحتية في ولاية مدنين

Jeudi 31 Octobre 2019



باب نات

- التقى زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بسفير جمهورية الصين الشعبية وانغ والذي كان مرفوقًا بممثلي الشّركة الصينية للهندسة والبناء (C.C.E.C.C) حيث كان اللقاء فرصة لاستعراض التقدم الحاصل في انجاز دراسات المشاريع الثلاثة الخاصة بولاية مدنين (جسر الجرف-أجيم، الخط الحديدي ڤابس مدنين مرورًا عبر جرجيس والمنطقة الاقتصادية المتكاملة بجرجيس) بالإضافة إلى أعمال لجنة القيادة وذلك طبقا لمذكرة التفاهم الممضاة في سبتمبر 2018 مع الحكومة التونسية.كما كان اللقاء فرصة للجانب الصيني لاستعراض و التعريف بإجراءات وآليات وصيغ التمويل التي يمكن أن تقترحها الحكومة الصينية في المستقبل لإنجاز هذه المشاريع و ذلك على ضوء التقدم المسجل أخيرا في استكمال الدراسات الضرورية.هذا وأكد الوزير من جهته على حرص الوزارة لإنجاز مشروع جسر الجرف-أجيم و المشاريع الأخرى بالنظر للأثر الإيجابي الكبير الذي سيكون لها على النمو الاقتصادي بالجهة وتحسين ظروف عيش المتساكنين، كما جدد استعداد الوزارة لدراسة كل عروض التمويل التي يمكن أن تقدمها الجهات الصينية في هذا الإطار و التفاعل معها في أسرع وقت ممكن وذلك طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل في مجال التعاون الدولي و إنجاز الاستثمارات العمومية، مذكرا أيضا بإمكانية انجاز جزء منها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص كصيغة بديلة للتداين الخارجي و لدفع الاستثمار الخاص و التشغيل.هذا و يهم الوزارة بهذه المناسبة أن تفند ما تم تداوله من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعي وجود اتفاقيّة تمويل تلقتها الدولة من الجانب الصيني و امتنعت الوزارة عن إمضائها. و تؤكد عدم تلقيها إلى اليوم لأي عرض تمويل أو اتفاقية تمويل من الجانب الصيني.