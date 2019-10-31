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منصر: حقيقة عجبتني طريقة عمل سعيد وفريقه ينفذون بقوة ولكن في صمت ولا يردون على الانتقادات

Jeudi 31 Octobre 2019

Jeudi 31 Octobre 2019
باب نات - قال المستشار الرئاسي عدنان منصر في مداخلة عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" انه معجب بطريقة عمل الرئيس الحالي قيس سعيد وفريق عمله.

وقال منصر " حقيقة عجبتني طريقة عمل سعيد وفريقه ينفذون بقوة ولكن في صمت ولا يردون على الانتقادات كما كان يفعل سابقوه.
واثنى منصر على امكانية تعيين اللواء محمد صالح الحامدي كمستشار للامن القومي البعيد عن التجاذبات السياسية وهو رجل عمل بجد واستقال سابقا عندما لم يرضه الوضع ابان حكم المهدي جمعة.

وتابع منصر " محمد صالح الحامدي بعيد عن المؤامرات والدعوة لانقلاب وعدم احترام القانون مضيفا "فريق سعيد يتميزون بالكفاءة.

  
  
     
  
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