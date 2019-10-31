فلاح تونسي يستغيث: أقدم 40 دينار لليوم و لم أجد عمالا لجمع الزيتون

Jeudi 31 Octobre 2019



باب نات

- وجه فلاح تونسي أصيل منطقة الساحل نداء استغاثة للسلطات بعد أن عجز عن توفير اليد العاملة من أجل جني صابة الزيتون.وقال الفلاح التونسي في شريط فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي " أقدم 40 دينار لليوم و لم أجد عمالا لجمع الزيتون"، مضيفا " صابة الزيتون لهذا العام ممتازة وستفسد إن لم يتم جنيها".وتابع الفلاح " مثلما كان لدينا حالة وعي وخرجنا لتنظيف الشوارع علينا تعميم الفكرة فيس القطاعات الأخرى".