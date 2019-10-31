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فلاح تونسي يستغيث: أقدم 40 دينار لليوم و لم أجد عمالا لجمع الزيتون

Jeudi 31 Octobre 2019

Jeudi 31 Octobre 2019
باب نات - وجه فلاح تونسي أصيل منطقة الساحل نداء استغاثة للسلطات بعد أن عجز عن توفير اليد العاملة من أجل جني صابة الزيتون.
وقال الفلاح التونسي في شريط فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي " أقدم 40 دينار لليوم و لم أجد عمالا لجمع الزيتون"، مضيفا " صابة الزيتون لهذا العام ممتازة وستفسد إن لم يتم جنيها".
وتابع الفلاح " مثلما كان لدينا حالة وعي وخرجنا لتنظيف الشوارع علينا تعميم الفكرة فيس القطاعات الأخرى".



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191888

BABANETTOO  (France)  |Jeudi 31 Octobre 2019 à 11h 42m |           
Les jeunes en Tunisie n'ont pas la culture du travail, ils préfèrent squatter dans les cafés avec zéro millimes dans la poche et siroter une café pour toute la journée en demandant de temps en temps au serveur de le chauffer ...

40 Dinars par jour sur 24 jours de travail, ça fait 960 Dinars ... le salaire d'un professeur ... Mais "allah yahdi" (*).


(*): que dieu montre le bon chemin



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