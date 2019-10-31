عمال شركة SMIP في وقفة احتجاجية بالصحراء التونسية

Jeudi 31 Octobre 2019



باب نات

- ينفّذ عمال شركة SMIP للخدمات البترولية في الصحراء التونسية، بتنفيذ وقفة احتجاجية اليوم الخميس 31 أكتوبر 2019 و غدا الجمعة 01 نوفمبر من الساعة الثامنة إلي العاشرة صباحا في حقل العريش٠وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية إثر رفض شركة SMIP الاعتراف بالنقابة الأساسية للعمال و الإمتناع عن تحديد موعد جلسة عمل و تعارف للنظر في الوضع الاجتماعي لعمال الشركة .