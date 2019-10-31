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الكحلاوي يعلّق على تصريحات الجهيناوي : مهم الناس هذي تتكلم بش الناس تتعرّف على الرداءة

Jeudi 31 Octobre 2019

Jeudi 31 Octobre 2019
باب نات - أثارت التصريحات الإعلامية لوزير الخارجية المُقال خميس الجهيناي خلال ظهوره الأربعاء 30 أكتوبر على قناة الحوار التونسي عديد الانتقادات.
وتأتي هذه الانتقادات أساسا على خلفية اتهام منتقديه بالجهل واعتباره أن فتح مكتب في اتصال في تل أبيب لا يعتبر تطبيعا فضلا عن ادعائه أنه استقال ولم تقع استقالته مشيرا أنه أرسل استقالته إلى رئيس الحكومة عبر الواتساب.

وتساءل عديد النشطاء بالقول " ما هذه الصبيانية؟؟ ما هذه الكفاءات؟؟ وزير يتحدّث بعنجهية واستعلاء ويزيّف الوقائع ويبرّر ما لا يمكن تبريره ويرسل استقالة عبر الواتساب ؟؟".


وفي هذا السياق قال القيادي السابق بحراك تونس الإرادة طارق الكحلاوي "مهم الناس هذي تتكلم بش الناس تتعرف على الرداءة المتخفية وراء كوستيم "رجل الدولة" المزيف.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191882

Karimyousef  (France)  |Jeudi 31 Octobre 2019 à 10h 47m |           
Ce jinaoui c'est monsieur teinture



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