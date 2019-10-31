بعد اقالة الزبيدي، النائب حافظ الزواري يبث الفتنة ويثير النعرات الجهوية بتحريض السواحلية!!

Jeudi 31 Octobre 2019
باب نات - أثار الأربعاء 30 أكتوبر، النائب حافظ الزواري، الفائز بمقعد في البرلمان عن حزب البديل التونسي بدائرة سوسة جدلا واسعا على موقع الفايسبوك بسبب تدوينة نشرها على خلفية الإقالات الأخيرة وعلى راسها إقالة وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.
وجاء في تدوينته حرفيا " اني نحب نعلمكم اللي مواطني الساحل الكبير اللي يضم قرابة 2 ملاين متساكن ماهمش فرحانين لا بالمضمون و لا بالطريقة ويعتبروه إهانة كبرى للناس اللي خدمت الوطن هذا بكل صدق".
وتابع قائلا " أني خوفي على بلادي كيف المواطنين الكل. الرجال الوطنيين الصادقين يتعاقبوا و ينكل بهم، و السفهاء و الغادرون يكرموهم. هذه ليست عدالة".
وقد خلّفت تدوينة الزواري عديد التعليقات الغاضبة بسبب ما تضمنته من لعب على وتر الجهويات واثارة الفتنة بتحريض غير مباشر للسواحلية على أساس أن الاقالات تمت على أساس جهوي.
من جانبه علّق الصحفي عبد اللطيف بودربالة قائلا " أبناء الساحل هم أبناء تونس.. وأبناء تونس هم أبناء الساحل وهذا الفكر الجهوي والتمييزي الساذج والمريع الذي يتحدّث من خلاله حافظ الزواري.. هو وجه قبيح يُلزِمُه وحده هو وأمثاله.. ويعكس مستوى وفكر وقيم وأخلاق بعض رجال الأعمال ورجال السياسة في تونس.. الذين يشتغلون على التفرقة عوض التجميع.. وعلى التمييز بين فئات الشعب عوض توحيده".
وأضاف قائلا " يجب مقاومة هذا الفكر المنحرف تماما كما يجب مقاومة هذه العاهات السياسيّة المحرّضة الشبيهة بحافظ الزواري".
وجاء في تدوينته حرفيا " اني نحب نعلمكم اللي مواطني الساحل الكبير اللي يضم قرابة 2 ملاين متساكن ماهمش فرحانين لا بالمضمون و لا بالطريقة ويعتبروه إهانة كبرى للناس اللي خدمت الوطن هذا بكل صدق".
وتابع قائلا " أني خوفي على بلادي كيف المواطنين الكل. الرجال الوطنيين الصادقين يتعاقبوا و ينكل بهم، و السفهاء و الغادرون يكرموهم. هذه ليست عدالة".
وقد خلّفت تدوينة الزواري عديد التعليقات الغاضبة بسبب ما تضمنته من لعب على وتر الجهويات واثارة الفتنة بتحريض غير مباشر للسواحلية على أساس أن الاقالات تمت على أساس جهوي.
من جانبه علّق الصحفي عبد اللطيف بودربالة قائلا " أبناء الساحل هم أبناء تونس.. وأبناء تونس هم أبناء الساحل وهذا الفكر الجهوي والتمييزي الساذج والمريع الذي يتحدّث من خلاله حافظ الزواري.. هو وجه قبيح يُلزِمُه وحده هو وأمثاله.. ويعكس مستوى وفكر وقيم وأخلاق بعض رجال الأعمال ورجال السياسة في تونس.. الذين يشتغلون على التفرقة عوض التجميع.. وعلى التمييز بين فئات الشعب عوض توحيده".
وأضاف قائلا " يجب مقاومة هذا الفكر المنحرف تماما كما يجب مقاومة هذه العاهات السياسيّة المحرّضة الشبيهة بحافظ الزواري".
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Par:volcano (Tunisia )
Sur: بعد اقالة الزبيدي، النائب حافظ الزواري يبث الفتنة ويثير النعرات الجهوية بتحريض السواحلية!!