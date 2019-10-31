خميس الجهيناوي لمنتقديه : ثقّفوا رواحكم قبل ما تتكلّموا... ترؤسي مكتب اتصال في تل ابيب ليس تطبيعا ؟؟

Jeudi 31 Octobre 2019



باب نات

- قال الأربعاء 31 أكتوبر وزير الخارجية المُقال خميس الجهيناوي إن ترؤسه لمكتب اتصال في تل أبيب في الفترة الممتدة بين 1996 و1997 ليس تطبيعا.وأوضح خلال استضافته على قناة الحوار التونسي أنه ترأّس مكتب تونس في تل أبيب ليس بهدف التطبيع بل خدمة للقضية الفلسطينية ولدفع عملية السلام وخاطب منتقديه قائلا "ثقفوا رواحكم حل الكتب وافهموا قبل ما تحكيو".وعلى خطي وزير الدفاع المُقال عبد الكريم الزبيدي، أثار الجهيناوي حملة ساخرة على الفايسبوك وعلّق النشطاء بالقول "أيستبله في نفسه أم في الشعب التونسي؟؟ فتح مكتب اتصال في تل أبيب ليس تطبيعا؟؟" وقال آخرون "ملاّ كفاءات كانت تحكم فينا؟؟؟.