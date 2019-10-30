بشرى بالحاج حميدة: التصويت لقيس سيعد أعاد مناخ الثقة ...و الشعب التونسي قدم لنا درسا

Mercredi 30 Octobre 2019



أكــدت يوم الإربعاء 30 أكتوبر 2019 بشرى بالحاج حميدة بأن ما حصل مع رئيس الجمهورية قيس سعيد يعتبر رسالة مهمة لأنه ليس من السهل اجماع أغلب التونسيين على وضع ثقتهم في شخص معينوقالت بشرى في حوار لبرنامج "شمس ماغ" على اذاعة شمس أف أم التصويت لقيس سيعد أعاد مناخ الثقة لأن الجميع رأوا فيه انسانا نظيفا ومتواضعا .وحول تصريحاتها السابقة بأن قيس سعيد لا يعي مفوم الدولة ،قالت بشرى بالحاج حميدة , "لم أتصور في يوم ما أن يكون قيس سعيد رئيسا للجمهورية .. واستدركت قائلة .."ولكن الشباب التقدمي الذي أشتركُ معه في عديد المسائل على غرار مسألة الحريات جعلني أغير موقفي من قيس سعيد.وتابعت قائلة .."التونسيين قدموا لنا درسا وأنا قبلت به ..حتى أنني أعتبرها صفعة مازال البعض لم يستوع مدى تأثيرها".وفي سياق آخر ,شددت بشرى بالحاج حميدة على أنها لن تشارك مستقبلا في أي مشروع سياسي ،ولن تترشح كذلك لأي منصب سياسي .