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بشرى بالحاج حميدة: التصويت لقيس سيعد أعاد مناخ الثقة ...و الشعب التونسي قدم لنا درسا

Mercredi 30 Octobre 2019

Mercredi 30 Octobre 2019
أكــدت يوم الإربعاء 30 أكتوبر 2019 بشرى بالحاج حميدة بأن ما حصل مع رئيس الجمهورية قيس سعيد يعتبر رسالة مهمة لأنه ليس من السهل اجماع أغلب التونسيين على وضع ثقتهم في شخص معين

وقالت بشرى في حوار لبرنامج "شمس ماغ" على اذاعة شمس أف أم التصويت لقيس سيعد أعاد مناخ الثقة لأن الجميع رأوا فيه انسانا نظيفا ومتواضعا .


وحول تصريحاتها السابقة بأن قيس سعيد لا يعي مفوم الدولة ،قالت بشرى بالحاج حميدة , "لم أتصور في يوم ما أن يكون قيس سعيد رئيسا للجمهورية .. واستدركت قائلة .."ولكن الشباب التقدمي الذي أشتركُ معه في عديد المسائل على غرار مسألة الحريات جعلني أغير موقفي من قيس سعيد.

وتابعت قائلة .."التونسيين قدموا لنا درسا وأنا قبلت به ..حتى أنني أعتبرها صفعة مازال البعض لم يستوع مدى تأثيرها".
وفي سياق آخر ,شددت بشرى بالحاج حميدة على أنها لن تشارك مستقبلا في أي مشروع سياسي ،ولن تترشح كذلك لأي منصب سياسي .


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 191857

Karimyousef  (France)  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 20h 35m |           
La force de kais Saïd c'est sa droiture qui a pu mobiliser des millions de voix pour lui.
Devant sa droiture beaucoup de corrompus ,d'arrivistes et syndicalistes n'osent plus se regarder dans le miroir.

Essoltan  (France)  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 20h 27m |           
Est-ce-que tu es repentie pour de bon ou bien tu hésites encore ...



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