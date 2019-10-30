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رئيس الجمهورية يستقبل سهام بن سدرين

Mercredi 30 Octobre 2019

Mercredi 30 Octobre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، سهام بن سدرين ، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة بصفتها المصفية لهذه الهيئة والتي كانت مرفوقة بنائبها محمد بن سالم.

وصرّحت سهام بن سدرين أنها قدّمت لرئيس الجمهورية توصيات هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص إصلاح المؤسسات لضمان عدم تكرار ما حدث إلى جانب تلك المتصلة بمقاومة الفساد.


وأكدت حرص رئيس الدولة على جعل رئاسة الجمهورية طرفا في إصلاح مؤسّسات الدولة وضمان دولة القانون.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191842

Fessi425  (Tunisia)  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 15h 34m |           
إمرأة من حديد , ما شاء الله عليها



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