قبول استقالة الأميرال كمال العكروت

Mercredi 30 Octobre 2019



أفاد الأميرال كمال العكروت، أنه تم اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، قبول إستقالته من مهامه كمستشار أوّل للأمن القومي لدى رئيس الجمهورية.