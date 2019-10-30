Mercredi 30 Octobre 2019
أفاد الأميرال كمال العكروت، أنه تم اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، قبول إستقالته من مهامه كمستشار أوّل للأمن القومي لدى رئيس الجمهورية.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
Sur: قبول استقالة الأميرال كمال العكروت