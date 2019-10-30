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قبول استقالة الأميرال كمال العكروت

Mercredi 30 Octobre 2019

Mercredi 30 Octobre 2019
أفاد الأميرال كمال العكروت، أنه تم اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، قبول إستقالته من مهامه كمستشار أوّل للأمن القومي لدى رئيس الجمهورية.



  
  
     
  
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6 de 6 commentaires pour l'article 191841

Tomjerry  (Tunisia)  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 15h 58m |           
@ Wahabi ():

ثمّة ريحة موش لباس: الدفاع والخاريجية ومستشار الأمن القومي والناطق الرسمي برئاسة الحكومة

والبقية تأتي

Wahabi  ()  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 15h 36m |           
@Tomjerry :
مشات معاك .. إنشالله من فمك لربي. حتى هو الريتم قوى و الأدرينالين بدا يطلع .

Tomjerry  (Tunisia)  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 15h 17m |           
@ Wahabi () :

هيّا نتخاطرو ؟؟

أنا نقول ثلاثة أخرين باش إيطيحو فرد نهار.

شكون زاد ؟

Wahabi  ()  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 14h 58m |           
مرحبا . هيا إلي مبعدو .. شكون آخر يحب يهويّنا ؟

BABANETTOO  (France)  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 14h 57m |           
Il faut tout nettoyer au Karcher ... pour EVITER LE PROCESSUS EGYPTIEN, Que dieu nous en préserve

Tomjerry  (Tunisia)  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 14h 55m |           
السؤال: علاش توة موش من قبل ؟؟؟

الطايح أكثر مالواقف



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