نزول كميات ضئيلة من الامطار ببعض انحاء البلاد

Mercredi 30 Octobre 2019



شهدت 24 ساعة الاخيرة نزول كميات من الامطار شملت عددا من انحاء البلاد، وكانت بحساب المليمتر كما يلي://ولاية زغوان// بئر مشارقة 14 / سد بئر مشارقة 11/ عين سكر 1 //ولاية بنزرت// سيدي احمد 1 //ولاية باجة // قبلاط 8 //ولاية جندوبة// بوسالم 1 //ولاية سوسة// مساكن 2 / المسعدين //ولاية المنستير// المنستير المطار 2/ منزل النور 1/ بنبلة 1 / طبلبة 1/ جمال 4/ زرمدين 6 //ولاية المهدية// الشابة 3 / بومرداس 2 //ولاية صفاقس// المحرس 12/ الرملة 8/ قرمدة 7/ السلطنية 2 //ولاية مدنين// جربة 5 .