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نزول كميات ضئيلة من الامطار ببعض انحاء البلاد

Mercredi 30 Octobre 2019

Mercredi 30 Octobre 2019
شهدت 24 ساعة الاخيرة نزول كميات من الامطار شملت عددا من انحاء البلاد، وكانت بحساب المليمتر كما يلي:
//ولاية زغوان// بئر مشارقة 14 / سد بئر مشارقة 11/ عين سكر 1 //ولاية بنزرت// سيدي احمد 1 //ولاية باجة // قبلاط 8 //ولاية جندوبة// بوسالم 1 //ولاية سوسة// مساكن 2 / المسعدين //ولاية المنستير// المنستير المطار 2/ منزل النور 1/ بنبلة 1 / طبلبة 1/ جمال 4/ زرمدين 6 //ولاية المهدية// الشابة 3 / بومرداس 2 //ولاية صفاقس// المحرس 12/ الرملة 8/ قرمدة 7/ السلطنية 2 //ولاية مدنين// جربة 5 .


  
  
     
  
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