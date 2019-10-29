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إنهاء مهام مفدي المسدّي

Mardi 29 Octobre 2019

Mardi 29 Octobre 2019
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي عدد 948 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أكتوبر 2019، والمتعلق بإنهاء مهام مفدي المسدّي كمستشار لدى رئيس الحكومة مكلفا بالإعلام والاتصال.


  
  
     
  
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