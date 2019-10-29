عياض اللومي: اقصاء الجهيناوي رسالة واضحة من سعيد للمطبعين مع الصهاينة ونحن نسانده

Mardi 29 Octobre 2019



باب نات

- ساند القيادي في حزب قلب تونس عياض اللومي في مداخلة عبر امواج اذاعة " الديوان اف م" موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد في اقصاء وزير الخارجية خميس الجهيناوي.وقال اللومي " خميس الجهيناوي عرف انه مطبع من الصهاينة لذلك فان إقصائه دليل على سياسة خارجية جديدة تواجه بكل نفس يطبع مع الصهاينة ونحن نسانده في هذه الرسالة.وتابع عياض اللومي " قيس سعيد يريد نشر ثقافة جديدة تبعدنا عن المحور الفرنسي الى محور اشمل وهو المحور الانغلوسكسكوني".