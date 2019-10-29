عياض اللومي: اقصاء الجهيناوي رسالة واضحة من سعيد للمطبعين مع الصهاينة ونحن نسانده

Mardi 29 Octobre 2019
باب نات - ساند القيادي في حزب قلب تونس عياض اللومي في مداخلة عبر امواج اذاعة " الديوان اف م" موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد في اقصاء وزير الخارجية خميس الجهيناوي.
وقال اللومي " خميس الجهيناوي عرف انه مطبع من الصهاينة لذلك فان إقصائه دليل على سياسة خارجية جديدة تواجه بكل نفس يطبع مع الصهاينة ونحن نسانده في هذه الرسالة.
وتابع عياض اللومي " قيس سعيد يريد نشر ثقافة جديدة تبعدنا عن المحور الفرنسي الى محور اشمل وهو المحور الانغلوسكسكوني".
وقال اللومي " خميس الجهيناوي عرف انه مطبع من الصهاينة لذلك فان إقصائه دليل على سياسة خارجية جديدة تواجه بكل نفس يطبع مع الصهاينة ونحن نسانده في هذه الرسالة.
وتابع عياض اللومي " قيس سعيد يريد نشر ثقافة جديدة تبعدنا عن المحور الفرنسي الى محور اشمل وهو المحور الانغلوسكسكوني".
En continu
- 13:05 لا كساد عند اعلام الفساد
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:55
|17:28
|15:03
|12:10
|06:40
|05:12
|
19°
|19°
|% 88
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|19°-18
|23°-17
|23°-16
|20°-16
|22°-16
Follow @babnet_Tunisie
(283 066) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 648) آخر عمليات سبر الآراء..
(134 492) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 654) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 95 561) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 93 958) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 642) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 500) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 720) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 715) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 76 856) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
( 72 102) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 71 398) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 69 770) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 808) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 728) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 66 714) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 65 109) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 65 022) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 520) خطير جدا.. C'est très grave
Par:Matouchi ( )
Sur: الزبيدي لموزاييك: رئيس الجمهورية طلب مني البقاء..وأقالني بعد ساعة!