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عياض اللومي: اقصاء الجهيناوي رسالة واضحة من سعيد للمطبعين مع الصهاينة ونحن نسانده

Mardi 29 Octobre 2019

Mardi 29 Octobre 2019
باب نات - ساند القيادي في حزب قلب تونس عياض اللومي في مداخلة عبر امواج اذاعة " الديوان اف م" موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد في اقصاء وزير الخارجية خميس الجهيناوي.

وقال اللومي " خميس الجهيناوي عرف انه مطبع من الصهاينة لذلك فان إقصائه دليل على سياسة خارجية جديدة تواجه بكل نفس يطبع مع الصهاينة ونحن نسانده في هذه الرسالة.


وتابع عياض اللومي " قيس سعيد يريد نشر ثقافة جديدة تبعدنا عن المحور الفرنسي الى محور اشمل وهو المحور الانغلوسكسكوني".


  
  
     
  
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