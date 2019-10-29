الزبيدي لموزاييك: رئيس الجمهورية طلب مني البقاء..وأقالني بعد ساعة!

Mardi 29 Octobre 2019



إقالتي تصفية حسابات

أفاد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق، في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، بأنه تفاجأ بقرار إقالته من على رأس وزارة الدفاع اليوم، مؤكدا أنه إلتقى رئيس الجمهورية اليوم ودام اللقاء لأكثر من ساعة وكان ''إيجابيا جدا''، ليفاجأ بعدها بحوالي ساعة بإتصال منه يعلمه فيه بالقرار.وشدد الزبيدي على أنه يستغرب بشدة التغير التام لقرار رئيس الجمهورية، قائلا ''حين إلتقيته ذكرته بإستقالاتي المتكررة من المنصب فعبّر لي عن رغبته في أن أواصل على رأس وزارة الدفاع في الفترة القادمة وأن أقرب وجهات النظر بيني وبين رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وعبر عن موافقتي''. وتابع ''حين عدت إلى الوزارة إتصلت بديوان رئيس الحكومة وطلبت موعدا مع الشاهد.. وهذا تعبيرا مني عن حسن نيتي.. لأفاجأ بعدها بإتصال من رئيس الجمهورية لإعلامي بقرار إقالتي التي أرجعها إلى ما إعتبره المصلحة الوطنية..''.كما إتهم الزبيدي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف وراء قرار إقالته، قائلا إنه متأكد تماما أن هذا القرار كان بايعاز من يوسف الشاهد، رغم أن رئيس الجمهورية كان عبر له عن رغبته في بقائه ساعة قبل إعلان القرار.وإعتبر الزبيدي أن ما حصل هو ''تصفية حسابات من الشاهد''، قائلا ''ما يقلقني هو إنقلاب قرارات رئيس الجمهورية 180 درجة بعد ساعة'' متابعا ''علاقتي متميزة برئيس الجمهورية الحالي، كنت رئيس جامعة في سوسة حين كان أستاذا يدرس في إحدى الكليات وتجمعنا علاقة 5 سنوات.. كما تربطنا علاقة أسرية.. ولقاءنا اليوم كان إيجابيا وجددت التذكير باستقالتي فطلب مني البقاء.. لم يكن إنطباعي بأني سوف أقال، ثم فوجئت به يخبرني بأن التحوير الوزاري يشملني''.وتابع ''شخصيا أقول لهم بارك الله فيكم.. عتقوني.. لكن على الجانب الوطني والسياسي لا يمكن أن نكون في مراكز قرار ونغيّر قرارنا في ساعة بل نقلبه تماما.. هذا أمر مقلق''.وكانت رئاسة الحكومة، أفادت في بلاغ لها يوم الثلاثاء، أنه تقرر بعد التشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، وعملا باحكام الفصل 92 و89 من الدستور ما يلي:- اعفاء وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي من مهامه، ويتولي كريم الجموسي وزير العدل الحالي مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة.- اعفاء وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي من مهامه، وتكليف صبري باشطبجي كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية ، بتسيير شؤون الوزارة طبقا لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل.- اعفاء كاتب الدولة للديبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني من مهامه.