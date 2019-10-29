رئيس الجمهورية يلتقي ممثلي حزب آفاق تونس

Mardi 29 Octobre 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، كلّا من ريم محجوب رئيسة المكتب السياسي ووليد صفر نائب رئيس حزب آفاق تونس.وأفادت ريم محجوب أنّ اللقاء مثّل مناسبة لتهنئة رئيس الجمهورية وتقديم التمنيّات له بالتوفيق في مهامه، إضافة إلى تناول الوضع العام بالبلاد وانتظارات الشعب التونسي في الفترة القادمة.وثمّنت رئيسة المكتب السياسي لحزب آفاق تونس مبادرة رئيس الجمهورية بإجرائه لقاءات مع مختلف الأطراف السياسية وحرصه على الإسراع بتكوين الحكومة الجديدة بعيدًا عن المحاصصة الحزبية، مشدّدة على استعداد حزب آفاق تونس لتقديم مقاربته بخصوص معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.