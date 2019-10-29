Radio Babnet Tunisie On Air: live stream   

رئيس الجمهورية يلتقي ممثلي حزب آفاق تونس

Mardi 29 Octobre 2019

Mardi 29 Octobre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، كلّا من ريم محجوب رئيسة المكتب السياسي ووليد صفر نائب رئيس حزب آفاق تونس.

وأفادت ريم محجوب أنّ اللقاء مثّل مناسبة لتهنئة رئيس الجمهورية وتقديم التمنيّات له بالتوفيق في مهامه، إضافة إلى تناول الوضع العام بالبلاد وانتظارات الشعب التونسي في الفترة القادمة.


وثمّنت رئيسة المكتب السياسي لحزب آفاق تونس مبادرة رئيس الجمهورية بإجرائه لقاءات مع مختلف الأطراف السياسية وحرصه على الإسراع بتكوين الحكومة الجديدة بعيدًا عن المحاصصة الحزبية، مشدّدة على استعداد حزب آفاق تونس لتقديم مقاربته بخصوص معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

  
  
     
  
rtt-951e8c30343f09bdc5c13bbc14e63b6a-2019-10-29 15:50:48






0 de 0 commentaires pour l'article 191778



En continu
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:55 17:28 15:03 12:10 06:40 05:12
:الرطــوبة
تونــس
 كم/س
 :الــرياح
  • Avoirs en devises
    18437,6

  • (28 oct)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,14894 DT        1$ =2,83309 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 oct)   174,7 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572366020|191778 3135|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires