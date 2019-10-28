رئيس الحكومة يسدي تعليماته لهياكل الدولة مركزيا وجهويا بالتدخل السريع لمعالجة مخلفات الفياضانات

Lundi 28 Octobre 2019



باب نات

- أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد ظهر اليوم على جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة لمتابعة آخر تطورات الأوضاع اثر التقلبات المناخية الطارئة منذ ليلة امس والتي أضرت بعدد من الاحياء السكنية و البنية التحتية بعدد من ولايات الجمهورية بحضور وزراء الداخلية و التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية والنقل والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وكاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير.واطلع رئيس الحكومة على التدخلات العاجلة لشفط المياه وفك العزلة عن بعض الاحياء، مسديا تعليماته لكل الولاة بمتابعة الأوضاع والتدخل الناجع للتوقي من الفياضانات والاحاطة بالعائلات التي غمرت منازلها المياه.وأذن بأن تبقى لجان مجابهة الكوارث الجهوية في حالة انعقاد على أن يسخر الولاة والمعتمدون كل جهودهم للإحاطة المستمرة بالعائلات المعوزة التي تقطن الجبال والمناطق الوعرة وتوفير ظروف نقل مناسبة لحاملي الإعاقة وذوي الأمراض المزمنة نحو المستشفيات الجهوية.وشدّد يوسف الشاهد على ضرورة تضافر كل جهود الأطراف المتدخلة جهويا واقليميا ومركزيا مؤكدا على مواصلة جهر الاودية وتنظيف مسالك المياه.كما أسدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعليماته بالتدخل العاجل لاصلاح الطرقات المتضررة و الى وحدات الحماية المدنية بمضاعفة التدخلات لشفط المياه من منازل المواطنين مؤكدا على ضرورة تكثيف وتيرة بلاغات النشرات الجوية المُحينة للإعلام بآخر مستجدات التغيرات المناخية.