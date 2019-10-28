رئيس الجمهورية يستقبل كل من علي الحفصي وخالد شوكات

Lundi 28 Octobre 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الاثنين 28 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، كل من علي الحفصي الجدي الأمين العام لحزب حركة نداء تونس وخالد شوكات المدير التنفيذي للحزب.وأفاد علي الحفصي الجدي أن اللقاء مثّل مناسبة لتهنئة رئيس الجمهورية باسم حركة نداء تونس بمنحه ثقة واسعة من طرف التونسيين، وأضاف أنه تمّ تناول الرهانات المستقبلية في علاقة بتكوين الحكومة الجديدة وتقدير حركة نداء تونس أن البلاد في حاجة لحكومة وحدة وطنية تمكّن من تجاوز الأوضاع الصعبة الراهنة.