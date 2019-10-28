Radio Babnet Tunisie On Air: Afef Radi - Roddou Salam  

صورة اليوم: رغم الأمطار والفيضانات ''الشنقال'' يواصل عمله بكل ضمير وتفاني

Lundi 28 Octobre 2019

Lundi 28 Octobre 2019
باب نات - شهدت ولاية تونس العاصمة كميات كبيرة وغير منتظرة من الأمطار ما أدى الى فيضانات عزلت بعض المناطق.
وهذا وقد تسببت الأمطار في تعطل حركة المرور وقطع بعض الطرقات.

ورغم الفيضانات والأمطار، رصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ألة " الشنقال" وهي تعمل بطريقة اعتيادية.

وعلق رواد الفايسبوك بالقول " رغم الأمطار والفيضانات "الشنقال" يواصل عمله بكل ضمير وتفاني".


  
  
     
  
rtt-6f94ebf2af6f56026654b25b69f9a171-2019-10-28 17:16:52






0 de 0 commentaires pour l'article 191726



En continu

الاثنين 28 أكتوبر 2019 | 29 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:56 17:29 15:03 12:10 06:39 05:11
21°
 21° % 88 :الرطــوبة
تونــس 17°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
21°-1724°-1623°-1723°-1822°-17
  • Avoirs en devises
    18437,6

  • (28 oct)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,14894 DT        1$ =2,83309 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 oct)   174,7 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572283984|191726 2037|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires