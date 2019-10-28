صورة اليوم: رغم الأمطار والفيضانات ''الشنقال'' يواصل عمله بكل ضمير وتفاني

Lundi 28 Octobre 2019



باب نات

- شهدت ولاية تونس العاصمة كميات كبيرة وغير منتظرة من الأمطار ما أدى الى فيضانات عزلت بعض المناطق.وهذا وقد تسببت الأمطار في تعطل حركة المرور وقطع بعض الطرقات.ورغم الفيضانات والأمطار، رصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ألة " الشنقال" وهي تعمل بطريقة اعتيادية.وعلق رواد الفايسبوك بالقول " رغم الأمطار والفيضانات "الشنقال" يواصل عمله بكل ضمير وتفاني".