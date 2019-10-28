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محمد الغرياني: حققنا نجاحا في تحيا تونس امام طوفان اغرق الاحزاب الوسطية

Lundi 28 Octobre 2019

Lundi 28 Octobre 2019
باب نات - افاد القيادي في حزب تحيا تونس محمد الغرياني ان الحزب حقق نجاحا كبيرا في الانتخابات التشريعية عكس ما يتم تداوله في وسائل الاعلام.
وقال محمد الغرياني في مداخلة عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" حققنا نجاحا في تحيا تونس امام طوفان اغرق الاحزاب الوسطية واعاد الاحزاب التي تتبنى الخط الثوري.
وتابع محمد الغرياني " نذكر الجميع اننا الحزب الوسطي الوحيد الذي نجا من الهزيمة النكراء.



  
  
     
  
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