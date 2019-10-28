محمد الغرياني: حققنا نجاحا في تحيا تونس امام طوفان اغرق الاحزاب الوسطية

Lundi 28 Octobre 2019



باب نات

- افاد القيادي في حزب تحيا تونس محمد الغرياني ان الحزب حقق نجاحا كبيرا في الانتخابات التشريعية عكس ما يتم تداوله في وسائل الاعلام.وقال محمد الغرياني في مداخلة عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" حققنا نجاحا في تحيا تونس امام طوفان اغرق الاحزاب الوسطية واعاد الاحزاب التي تتبنى الخط الثوري.وتابع محمد الغرياني " نذكر الجميع اننا الحزب الوسطي الوحيد الذي نجا من الهزيمة النكراء.