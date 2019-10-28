فيديو اليوم : عشاق رياضة ''الكاياك'' يستغلون الفيضانات للقيام بالتدريبات

Lundi 28 Octobre 2019
باب نات - تداولت الاثنين 28 أكتوبر، صفحات الفايسبوك فيديو يظهر فيه عدد من الشباب وهم يركبون الزوارق الصغيرة وسط الفيضانات بالعاصمة.
ورغم السخط والغضب على مخلفات الفيضانات وفساد المشاريع والاشغال المتعلقة بالبنية التحتية فقد أثار فيديو هؤلاء الشباب عديد التفاعلات الساخرة وعلق بعض النشطاء بالقول من رحم المعاناة يولد الهزل والضحك.
ورغم السخط والغضب على مخلفات الفيضانات وفساد المشاريع والاشغال المتعلقة بالبنية التحتية فقد أثار فيديو هؤلاء الشباب عديد التفاعلات الساخرة وعلق بعض النشطاء بالقول من رحم المعاناة يولد الهزل والضحك.
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Par:Abid_Tounsi (United States )
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