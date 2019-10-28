بولبابه سالم: اليوم لم أسمع حزبا طالب بوزارة التجهيز

Lundi 28 Octobre 2019



باب نات

- كتب المحلل السياسي و الكاتب الصحفي بولبابه سالم في تدوينة على صفحته في الفيسبوك أن الامطار الغزيرة أصبحت تشل الحياة في العاصمة وسط شكاوى المواطنين بينما النخب السياسية تواصل تصفية الحسابات السياسية القديمة و تريد كسب نقاط سياسية حتى خلال قسوة الظروف الطبيعية ، و أضاف أنه لم يسمع ان حزبا طالب بوزارة التجهيز التي ينتقدها الجميع اليوم مع الحكومة موضحا ان المسؤولية يتحملها من خططوا و هندسوا البنية التحتية و شبكات التطهير منذ الاستقلال الى اليوم . و قال بولبابه سالم ان معالجة الوضع يتطلب إمكانيات كبيرة غير موجودة لذلك يختار بعضهم المعارضة لأنها أسلم و التنبير ساهل .