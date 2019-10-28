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بولبابه سالم: اليوم لم أسمع حزبا طالب بوزارة التجهيز

Lundi 28 Octobre 2019

Lundi 28 Octobre 2019
باب نات - كتب المحلل السياسي و الكاتب الصحفي بولبابه سالم في تدوينة على صفحته في الفيسبوك أن الامطار الغزيرة أصبحت تشل الحياة في العاصمة وسط شكاوى المواطنين بينما النخب السياسية تواصل تصفية الحسابات السياسية القديمة و تريد كسب نقاط سياسية حتى خلال قسوة الظروف الطبيعية ، و أضاف أنه لم يسمع ان حزبا طالب بوزارة التجهيز التي ينتقدها الجميع اليوم مع الحكومة موضحا ان المسؤولية يتحملها من خططوا و هندسوا البنية التحتية و شبكات التطهير منذ الاستقلال الى اليوم . و قال بولبابه سالم ان معالجة الوضع يتطلب إمكانيات كبيرة غير موجودة لذلك يختار بعضهم المعارضة لأنها أسلم و التنبير ساهل .



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191704

Sarramba  (France)  |Lundi 28 Octobre 2019 à 12h 04m |           
المذهل والمؤسف أن شيخة المدينة تصل الى مكتبها مع الساعة الحادية عشر ولم تعرف مواعدها وبرامجها اليومية
عند وصولها تهتف لمدير ديوانه لتسأله مالبرنامج اليوم وما هم لرنديفوات ؟؟؟؟؟؟
واتونساه



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