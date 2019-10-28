صورة اليوم: النجمة الحقيقية لايام قرطاج السينمائية

Lundi 28 Octobre 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك صورة لاحدى العاملات في مجال التنظيف وهي تقوم بتنظيف السجاد الاحمر الذي تمشي عليه الفنانات والممثلات والنجمات تحت الاضواء.
لكن اضواء الكاميرات والعدسات التقطت هذه المرة نجمة من نوع اخر وهي العاملة في مجال النظافة والتي تحولت الى نجمة حقيقية بسبب كدها وعرقها وعملها بكل اخلاص.
لكن اضواء الكاميرات والعدسات التقطت هذه المرة نجمة من نوع اخر وهي العاملة في مجال النظافة والتي تحولت الى نجمة حقيقية بسبب كدها وعرقها وعملها بكل اخلاص.
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