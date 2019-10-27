Dimanche 27 Octobre 2019



باب نات

- استغربت الممثلة ليلى الشابي السبت 26 أكتوبر على موجات اذاعة موزاييك وصفها بالممثلة الجريئة التي تقوم بأدوار الاغراء دون مبالاة.وقالت ليلى الشابي " أنا ممثلة ودوري تعرية الحقائق وكسر المحظور ومن يتهمني بأنني جريئة تعود الجرأة من الرجال فقط"، مضيفة ّ أنا من كسرت الحواجز من خلال دوري في فيلم امرأة في حمام الرجال".وبخصوص بعض المشاهد الاغرائية قالت ليلى الشابي " مستعدة للتّعري كيما جابتني أمي من أجل القضية الفلسطينية".