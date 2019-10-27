وزارة الخارجية تكشف معطيات جديدة بخصوص مقتل مواطنة تونسية بمدينة مدينة Limburg في ألمانيا

Dimanche 27 Octobre 2019
باب نات - شهدت مدينة ليمبورغ الألمانية بتاريخ 25 أكتوبر 2019 جريمة قتل ذهبت ضحيتها مواطنة تونسية من مواليد 24 نوفمبر 1987 أصيلة مدينة بوسالم على يد زوجها التونسي الحامل للجنسية الألمانية والذي تم القبض عليه والاحتفاظ به على ذمة التحقيق.
هذا وقد تولت مصالحنا القنصلية ببون بالتنسيق مع السلطات الأمنية الألمانية توفير الإحاطة اللازمة لأبناء الضحية وإيوائهم بمركز لحماية الطفولة مع إخضاعهم لمتابعة نفسية دقيقة من قبل أخصائيين.
كما تولت القنصلية العامة لتونس ببون الاتصال بعائلة الفقيدة لتقديم التعازي ومواساتهم والتنسيق معهم بشأن وضعية الأبناء القصر، وفقا لبلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية مساء اليوم السبت 26 أكتوبر
هذا وقد تولت مصالحنا القنصلية ببون بالتنسيق مع السلطات الأمنية الألمانية توفير الإحاطة اللازمة لأبناء الضحية وإيوائهم بمركز لحماية الطفولة مع إخضاعهم لمتابعة نفسية دقيقة من قبل أخصائيين.
كما تولت القنصلية العامة لتونس ببون الاتصال بعائلة الفقيدة لتقديم التعازي ومواساتهم والتنسيق معهم بشأن وضعية الأبناء القصر، وفقا لبلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية مساء اليوم السبت 26 أكتوبر
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Par:karimyousef (France )
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