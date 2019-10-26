مستشفى صفاقس: وزارة الصحة تفتح تحقيقا حول انتحال طالب اقتصاد لصفة طبيب وتورط اطارت في بيع مستلزمات طبية

Samedi 26 Octobre 2019



باب نات

- أعلنت السبت 26 أكتوبر، وزارة الصحة أن الوزيرة سنية بالشيخ أذنت بفتح تحقيق اداري وطبي من قبل التفقدية الطبية والتفقدية الادارية والمالية فيما تم بثّه الجمعة 25 أكتوبر في برنامج الحقائق الأربع.وكشف البرنامج في تحقيق خاص بالمستشفي الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس عن انتحال طالب اقتصاد لصفة طبيب بالمستشفى لمدّة عامين كاملين.كما كشف البرنامج عن تورّط اطارات وأعوان في أحد أقسام المستشفي في بيع المستلزمات الطبية داخل المستشفى.وأكّدت الوزارة في بيان لها على تتبّع كلّ من يثبت تورّطه في هذه الحادثة وذلك حفاظا على سمعة قطاع الصحة وسلامة المرضى.