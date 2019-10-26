مستشفى صفاقس: وزارة الصحة تفتح تحقيقا حول انتحال طالب اقتصاد لصفة طبيب وتورط اطارت في بيع مستلزمات طبية

Samedi 26 Octobre 2019
باب نات - أعلنت السبت 26 أكتوبر، وزارة الصحة أن الوزيرة سنية بالشيخ أذنت بفتح تحقيق اداري وطبي من قبل التفقدية الطبية والتفقدية الادارية والمالية فيما تم بثّه الجمعة 25 أكتوبر في برنامج الحقائق الأربع.
وكشف البرنامج في تحقيق خاص بالمستشفي الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس عن انتحال طالب اقتصاد لصفة طبيب بالمستشفى لمدّة عامين كاملين.
كما كشف البرنامج عن تورّط اطارات وأعوان في أحد أقسام المستشفي في بيع المستلزمات الطبية داخل المستشفى.
وأكّدت الوزارة في بيان لها على تتبّع كلّ من يثبت تورّطه في هذه الحادثة وذلك حفاظا على سمعة قطاع الصحة وسلامة المرضى.
وكشف البرنامج في تحقيق خاص بالمستشفي الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس عن انتحال طالب اقتصاد لصفة طبيب بالمستشفى لمدّة عامين كاملين.
كما كشف البرنامج عن تورّط اطارات وأعوان في أحد أقسام المستشفي في بيع المستلزمات الطبية داخل المستشفى.
وأكّدت الوزارة في بيان لها على تتبّع كلّ من يثبت تورّطه في هذه الحادثة وذلك حفاظا على سمعة قطاع الصحة وسلامة المرضى.
1 de 1 commentaires pour l'article 191651
En continu
- Hier 21:00 تونس ليست غريبة، تونس عربية..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:58
|17:31
|15:05
|12:10
|06:37
|05:10
|
19°
|19°
|% 63
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|19°-18
|24°-17
|23°-17
|23°-17
|23°-16
Follow @babnet_Tunisie
(282 645) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 411) آخر عمليات سبر الآراء..
(132 698) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 253) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 95 308) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 93 765) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 421) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 326) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 88 030) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 86 843) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 588) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 69 595) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 69 274) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
( 67 728) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 535) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 66 015) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 64 922) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 64 787) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 397) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 583) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
Par:karimyousef (France )
Sur: مستشفى صفاقس: وزارة الصحة تفتح تحقيقا حول انتحال طالب اقتصاد لصفة طبيب وتورط اطارت في بيع مستلزمات طبية