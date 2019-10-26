لطفي القلمامي: هذه وصفة النجاح لقيس سعيد

Samedi 26 Octobre 2019
باب نات - خلال استضافته في قناة Le Soir الجديدة ، و في برنامج Bravo الذي يقدمه الاعلامي شكري بن حسين أكد العقيد لطفي القلمامي أنه يعرف الرئيس قيس سعيد عن قرب وهو شخصية محترمة جدا و صاحب اخلاق عالية و سيعمل من أجل مصلحة البلاد ، و كانت له معه لقاءات عندما كان يدافع عن حقه امام القضاء لرفع المظلمة المسلطة عليه و انه كان يدعمه و يدعوه الى الدفاع عن نفسه...
و أضاف بأنه ينصحه بتقليص عدد المستشارين و التفريط في عدد من السيارات الفخمة (وهي كثيرة) الموجودة على ذمة رئاسة الجمهورية من أجل توفير الموارد و تقليص النفقات ، و كذلك النصح بتشكيل حكومة مصغرة لا تتجاوز 15 وزيرا .
من ناحية أخرى توقع العقيد القلمامي من رئيس الدولة القيام بمبادرات مثل تخفيض راتبه و رواتب الوزراء و السفراء و المديرين العامين و سيتبعه في ذلك عموم الشعب التونسي و كذلك حل مشكلة فسفاط قفصة ،، و قال العقيد القلمامي أن تونس لها دين عليه وهو في خدمتها الى آخر العمر .
و أضاف بأنه ينصحه بتقليص عدد المستشارين و التفريط في عدد من السيارات الفخمة (وهي كثيرة) الموجودة على ذمة رئاسة الجمهورية من أجل توفير الموارد و تقليص النفقات ، و كذلك النصح بتشكيل حكومة مصغرة لا تتجاوز 15 وزيرا .
من ناحية أخرى توقع العقيد القلمامي من رئيس الدولة القيام بمبادرات مثل تخفيض راتبه و رواتب الوزراء و السفراء و المديرين العامين و سيتبعه في ذلك عموم الشعب التونسي و كذلك حل مشكلة فسفاط قفصة ،، و قال العقيد القلمامي أن تونس لها دين عليه وهو في خدمتها الى آخر العمر .
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Par:karimyousef (France )
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