بــلاغ مروري بمناسبة إفتتاح فعاليّات الدّورة 30 لأيّام قرطاج السينمائية

Samedi 26 Octobre 2019



باب نات

- بمناسبة إفتتاح فعاليات الدورة 30 لأيام قرطاج السينمائية يوم السبت 26 أكتوبر 2019.أولا: يحجر جولان جميع العربات بشارع الحبيب بورقيبة في جزئه الممتد بين ساحة ثورة 14 جانفي وإلى غاية ساحة الإستقلال وذلك يوم السبت 26 أكتوبر 2019 بداية من الساعة 13:00 وإلى غاية نهاية الأنشطة ويمكن إستعمال نهج المختار عطية فنهج روما للوصول إلى شارع فرنسا أو شارع جمال عبد الناصر فنهج ألمانيا ثم شارع فرحات حشاد وشارع سعد زغلول للوصول إلى ساحة 14 جانفي.ثانيا: يحجر جولان جميع العربات بالممر الموازي لشارع محمد الخامس في جزئه الممتد بين مبنى وزارة السياحة إلى غاية شارع السعودية يوم السبت 26 أكتوبر 2019 بداية من الساعة 15:00 وإلى غاية نهاية الأنشطة.ثالثا: يحجر جولان جميع العربات بشارع محمد الخامس في جزئه الممتد بين مفترق السعودية محمد الخامس إلى غاية مفترق غانا محمد الخامس يوم السبت 26 أكتوبر 2019 بداية من الساعة 15:00 ويمكن إستعمال طريق الزاد 4 أو شارع الهادي شاكر.هذا وتضع إدارة شرطة المرور كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد ومساعدة مستعملي الطريق، ويمكنهم عند الضرورة الإتصال على الرقم التالي: 71.343.20