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القرقوري: وجوه بعض النواب البائسة في جلسة سعيد تشير الى انهم حاضرون في عزاء وليس في عرس ديمقراطي

Samedi 26 Octobre 2019

Samedi 26 Octobre 2019
باب نات - تناول مقدم برنامج " ضد التيار" الذي يبثق على قناة الزيتونة خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد اثناء اداء اليمين في البرلمان.
وعلق القرقوري على ردة فعل بعض النواب قائلا " وجوه بعض النواب البائسة في جلسة سعيد تشير الى انهم حاضرون في عزاء وليس في عرس ديمقراطي.

وتابع القرقوري "الشعب التونسي سخر من بعض النواب الفاسدين الذين ظهروا وهم يصفقون فرحا بخيبتهم بعدما ندد الرئيس بالفساد والفاسدين.

واشار القرقوري الى ان خطاب الرئيس حول اقتطاع اجور الموظفين هو مجرد اقتراح لبعض التونسيين المتطوعين متابعا " في النهاية يجب ان نقتطع من الفاسدين والمهربين".

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191616

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 26 Octobre 2019 à 08h 46m |           
فيديو طريف .ولكن بما أن اللعبة الديمقراطية تفرز دوما على منتصر وخاسر فلا يمكن أن نطالب الخاسر بأن يتصنع الفرحة بل نطالبه بالروح الرياضية وعدم وضع العصا في العجلة وطي الصفحة إلى حين المنافسة في الدربي القادم .



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