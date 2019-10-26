Samedi 26 Octobre 2019
باب نات - تناول مقدم برنامج " ضد التيار" الذي يبثق على قناة الزيتونة خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد اثناء اداء اليمين في البرلمان.
وعلق القرقوري على ردة فعل بعض النواب قائلا " وجوه بعض النواب البائسة في جلسة سعيد تشير الى انهم حاضرون في عزاء وليس في عرس ديمقراطي.
وتابع القرقوري "الشعب التونسي سخر من بعض النواب الفاسدين الذين ظهروا وهم يصفقون فرحا بخيبتهم بعدما ندد الرئيس بالفساد والفاسدين.
واشار القرقوري الى ان خطاب الرئيس حول اقتطاع اجور الموظفين هو مجرد اقتراح لبعض التونسيين المتطوعين متابعا " في النهاية يجب ان نقتطع من الفاسدين والمهربين".
وعلق القرقوري على ردة فعل بعض النواب قائلا " وجوه بعض النواب البائسة في جلسة سعيد تشير الى انهم حاضرون في عزاء وليس في عرس ديمقراطي.
وتابع القرقوري "الشعب التونسي سخر من بعض النواب الفاسدين الذين ظهروا وهم يصفقون فرحا بخيبتهم بعدما ندد الرئيس بالفساد والفاسدين.
واشار القرقوري الى ان خطاب الرئيس حول اقتطاع اجور الموظفين هو مجرد اقتراح لبعض التونسيين المتطوعين متابعا " في النهاية يجب ان نقتطع من الفاسدين والمهربين".
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: القرقوري: وجوه بعض النواب البائسة في جلسة سعيد تشير الى انهم حاضرون في عزاء وليس في عرس ديمقراطي