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رئيس الجمهورية يستقبل برتران دولانوي، عمدة مدينة باريس الأسبق

Vendredi 25 Octobre 2019

Vendredi 25 Octobre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة 25 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، برتران دولانوي، عمدة مدينة باريس الأسبق.

وجدّد دولانوي تهانيه لرئيس الجمهورية بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد ونقل إليه رسالة صداقة وتقدير من الشعب الفرنسي، معربا له عن الرغبة المشتركة في تدعيم التعاون الثنائي بين البلدين.


كما أبرز أن علاقات الصداقة والتضامن بين الشعبين التونسي والفرنسي ما انفكت تزداد متانة ورسوخا مؤكدا ثقته في قدرة الشعب التونسي على مواجهة مختلف التحديات لإنجاح تجربته الديمقراطية.

من جانبه، أكد رئيس الجمهورية أن تونس وفرنسا تتقاسمان قيم الديمقراطية والحرية وأنه حريص على مزيد الارتقاء بعلاقات التعاون الإستراتيجي بين البلدين وتوثيق روابط الصداقة التاريخية بين الشعبين التونسي والفرنسي.

  
  
     
  
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