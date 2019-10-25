الرئيس البولوني يهنئ قيس سعيد

Vendredi 25 Octobre 2019



باب نات

- وجه الرئيس البولوني Andrzej Duda ، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، عبر له فيها باسمه الخاص وباسم الحكومة والشعب البولوني عن أحر التهاني بمناسبة أدائه اليمين كرئيسا جديدا لتونس، وعن يقينه بأن الدولة التونسية ستحافظ في ظل قيادته على أمنها واستقرارها وستحقق تقدما مطردا في مسيرة البناء.وأكد الرئيس البولوني، في ذات الرسالة، على ما يجمع البلدين من علاقات صداقة عريقة تتميز بالثقة القوية المتبادلة على المستوى السياسي والتعاون المثمر في مختلف الميادين .كما جدد التأكيد على ما يوليه من أهمية بالغة لتطوير العلاقات البولونية التونسية وتطلعه للعمل سويا مع الرئيس قيس سعيد من أجل دفع التعاون البولوني التونسي وتعزيزه.