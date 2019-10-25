Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Esma3 lamma aoulak  

الرئيس البولوني يهنئ قيس سعيد

Vendredi 25 Octobre 2019

Vendredi 25 Octobre 2019
باب نات - وجه الرئيس البولوني Andrzej Duda ، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، عبر له فيها باسمه الخاص وباسم الحكومة والشعب البولوني عن أحر التهاني بمناسبة أدائه اليمين كرئيسا جديدا لتونس، وعن يقينه بأن الدولة التونسية ستحافظ في ظل قيادته على أمنها واستقرارها وستحقق تقدما مطردا في مسيرة البناء.

وأكد الرئيس البولوني، في ذات الرسالة، على ما يجمع البلدين من علاقات صداقة عريقة تتميز بالثقة القوية المتبادلة على المستوى السياسي والتعاون المثمر في مختلف الميادين .


كما جدد التأكيد على ما يوليه من أهمية بالغة لتطوير العلاقات البولونية التونسية وتطلعه للعمل سويا مع الرئيس قيس سعيد من أجل دفع التعاون البولوني التونسي وتعزيزه.

  
  
     
  
rtt-7bb58875d9d40f4f0d8ad291c2bd2d8a-2019-10-25 14:23:56






0 de 0 commentaires pour l'article 191587



En continu

الجمعة 25 أكتوبر 2019 | 26 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:59 17:33 15:06 12:10 06:36 05:09
21°
 20° % 52 :الرطــوبة
تونــس 15°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
20°-1523°-1623°-1723°-1624°-18
  • Avoirs en devises
    18725,2

  • (24 oct)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,15042 DT        1$ =2,83154 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 oct)   177,9 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572016018|191587 971|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires