الرئيس البولوني يهنئ قيس سعيد

Vendredi 25 Octobre 2019
باب نات - وجه الرئيس البولوني Andrzej Duda ، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، عبر له فيها باسمه الخاص وباسم الحكومة والشعب البولوني عن أحر التهاني بمناسبة أدائه اليمين كرئيسا جديدا لتونس، وعن يقينه بأن الدولة التونسية ستحافظ في ظل قيادته على أمنها واستقرارها وستحقق تقدما مطردا في مسيرة البناء.
وأكد الرئيس البولوني، في ذات الرسالة، على ما يجمع البلدين من علاقات صداقة عريقة تتميز بالثقة القوية المتبادلة على المستوى السياسي والتعاون المثمر في مختلف الميادين .
كما جدد التأكيد على ما يوليه من أهمية بالغة لتطوير العلاقات البولونية التونسية وتطلعه للعمل سويا مع الرئيس قيس سعيد من أجل دفع التعاون البولوني التونسي وتعزيزه.
وأكد الرئيس البولوني، في ذات الرسالة، على ما يجمع البلدين من علاقات صداقة عريقة تتميز بالثقة القوية المتبادلة على المستوى السياسي والتعاون المثمر في مختلف الميادين .
كما جدد التأكيد على ما يوليه من أهمية بالغة لتطوير العلاقات البولونية التونسية وتطلعه للعمل سويا مع الرئيس قيس سعيد من أجل دفع التعاون البولوني التونسي وتعزيزه.
En continu
- Hier 19:48 جعفور و حاتم بن سالم ينقذان فتاة من الانحراف
- Hier 18:59 قليبية: إنقاذ طفلة جرفتها مياه الأمطار
- Hier 17:07 القصرين حجز 4 كلغ من ''الزطلة'' مخفية بشاحنة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:59
|17:33
|15:06
|12:10
|06:36
|05:09
|
21°
|20°
|% 52
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|20°-15
|23°-16
|23°-17
|23°-16
|24°-18
Follow @babnet_Tunisie
(282 480) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 307) آخر عمليات سبر الآراء..
(132 417) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 087) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 95 159) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 93 675) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 316) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 205) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 947) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 86 442) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 534) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 69 531) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 692) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 458) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 65 776) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 64 870) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 64 661) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 355) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 500) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 60 792) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
Par:sarramba (France )
Sur: عز الدين سعيدان : التبرّع بيوم عمل لا فائدة منه ولإنقاذ الاقتصاد يجب تخفيض الأجور وتقليص الواردات وبيع عدد من المؤسسات