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محاكمة بائع مشموم اتهم بمحاولة طعن اعوان دورية أمنية امام كنيسة اليهود..

Vendredi 25 Octobre 2019

Vendredi 25 Octobre 2019
باب نات - باشرت صباح اليوم الجمعة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية اتهم فيها بائع مشموم بمحاولة طعن دورية أمنية كانت راسية لتامين كنيسة اليهود بالعاصمة خلال شهر ماي 2018 ....

بالاستماع الى المتهم اليوم نفى تبنيه للفكر الجهادي التكفيري موضحا انه مدمن مخدرات وخمور ولا يؤدي فرائضه الدينية وانه في يوم الواقعة كان في حالة سكر كما كان مستهلك لكمية من الاقراص المخدرة وعند مروروه بالقرب من الدورية الأمنية التى كانت حينها راسية امام كنيسة اليهود بلافيات حاول طعن أحد الاعوان بسكين أثر خلاف نشب معه ..


وقد حضر محاميه وبين ان منوبه لا علاقة له بالارهاب وانه يعاني من اضطرابات نفسية وانه لم يطعن أي عون بل تمت السيطرة عليه طالبا الافراج عنه

المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للنظر في مطلب الافراج وتحديد موعد للقضية...

  
  
     
  
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