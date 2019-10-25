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عز الدين سعيدان : التبرّع بيوم عمل لا فائدة منه ولإنقاذ الاقتصاد يجب تخفيض الأجور وتقليص الواردات وبيع عدد من المؤسسات

Vendredi 25 Octobre 2019

Vendredi 25 Octobre 2019
باب نات - قال الخميس 24 أكتوبر، الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إن مقترح التبرع بيوم عمل مقترح جيّد يعكس نوايا طيبة لكن النوايا الطيبة لا تكفي لإنقاذ الاقتصاد الوطني حسب تقديره.

وأشار خلال استضافته على في برنامج رونديفو 9 على قناة التاسعة أن تبرّع الموظفين في القطاع العام والخاص سيوفّر للدولة في أقصى الحالات 3 مليار دينار في 5 سنوات ما يمثل أقل من 2.5 بالمائة من الدين الخارجي البالغ 110 مليار دينار.


وقال سعيدان ان انقاذ الاقتصاد الوطني يمر عبر إصلاحات كبرى لا مفر منها وتحدّث في هذا السياق عن اليونان التي مرّت بظرف مشابه لتونس.
وأفاد بأن اليونان قامت ببيع 14 مطار وبدأت بتجميد الأجور قبل أن تمر إلى التخفيض في الأجور مشيرا إلى أنه يجب أن نتحلى بالجرأة في تونس لاتخاذ مثل هذه القرارات.

كما أشار إلى أنه من بين الإصلاحات التي يجب اعتمادها هي الاستغناء عن حوالي 5000 مليار من الواردات ومراجعة المعاملات خاصة مع الصين وتركيا مشيرا إلى أن العجز مع الصين سيتجاوز 6000 مليار و2500 مليار مع تركيا.

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2 de 2 commentaires pour l'article 191578

Tarasbulba  (Tunisia)  |Vendredi 25 Octobre 2019 à 12h 26m |           
ماو نشوفو شكون من الدول الكبيرة نعطيوه تونس يخضرها لمدة خمس أو عشرة سنوات

Cartaginois2011  ()  |Vendredi 25 Octobre 2019 à 12h 03m |           
هؤلاء الخبراء من المفروض انه لم يعد لهم مكان في إعلامنا،هم يمثلون السيستام الذي هزمه الشعب،والاصرار على مواصلة استدعاؤهم من طرف بعض الإعلاميين هو من قبيل الإصرار على مواصلة النفاق،والدفاع على الفساد



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