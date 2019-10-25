بوجمعة الرميلي: ترشيح الغنوشي لرئاسة الحكومة احدى الغرائب والعجائب

Vendredi 25 Octobre 2019



باب نات

- قال بوجمعة الرميلي , أحد مؤسسي نداء تونس في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك اليوم الجمعة ترشيح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لرئاسة الحكومة بانه احدى الغرائب والعجائب.وقال الرميلي ان النهضة سجلت تراجعا في مقاعدها النيابية من 2011 الى انتخابات 2019 قال انه يقدر بـ42 %.وكتب الرميلي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:" ذا خلا لك الجو فبيضي وفرخي !الانهيار المدوي للمسار النداءي, بعد الفوز المشهود بالرءاسات الثلاث قبل التداعي والتقهقر والاندثار، ترك فراغا مهولا يسعى الكل لملءه. وهو ما فتح طريقا سيارة امام النهضة بالرغم من تراجعها الانتخابي بخسارة 42% من المواقع النيابية في 8 سنوات اي النزول كل سنة ب 5%. و هكذا يعود الاسلام السياسي الى عقدة الاحقية في الريادة الوطنية بينما لا توجد اي شرعية سياسية لتبرير ذلك حيث نشا وترعرع هذا التيار في مناهضة تجربة الاصلاح التونسي كما تمت عن طريق دولة الاستقلال.وهو ما يجعل من غراءب وعجاءب الامور ترشيح راشد الغنوشي لنفسه لرءاسة الحكومة لكي يسير عملية التحديث الوطني والديمقراطي بمكوناتها ومحتوياتها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية !باي منطلقات واي مرجعيات واي رؤى وتصورات واي اهداف وبرامج واليات وسياسات سيضطلع بتلك المهمة ؟لكن ما الفاءدة من هذه التساؤلات بعد ما الت الامور الى ما الت اليه واصبح كل شيء جاءز؟وهكذا تصح ماءة بالماءة مقولة "اذا خلا لك الجو فبيضي وفرخي" ويمكن ان نضيف "واشكري نعمة من من عليك بالتحطيم والتشتيت الذي تستغلين نتاءجه دون مشقة".