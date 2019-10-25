Radio Babnet Tunisie On Air: Kadhem Essaher - Abaret-El-Shat  

بوجمعة الرميلي: ترشيح الغنوشي لرئاسة الحكومة احدى الغرائب والعجائب

Vendredi 25 Octobre 2019

Vendredi 25 Octobre 2019
باب نات - قال بوجمعة الرميلي , أحد مؤسسي نداء تونس في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك اليوم الجمعة ترشيح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لرئاسة الحكومة بانه احدى الغرائب والعجائب.
وقال الرميلي ان النهضة سجلت تراجعا في مقاعدها النيابية من 2011 الى انتخابات 2019 قال انه يقدر بـ42 %.

وكتب الرميلي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" ذا خلا لك الجو فبيضي وفرخي !
الانهيار المدوي للمسار النداءي, بعد الفوز المشهود بالرءاسات الثلاث قبل التداعي والتقهقر والاندثار، ترك فراغا مهولا يسعى الكل لملءه. وهو ما فتح طريقا سيارة امام النهضة بالرغم من تراجعها الانتخابي بخسارة 42% من المواقع النيابية في 8 سنوات اي النزول كل سنة ب 5%. و هكذا يعود الاسلام السياسي الى عقدة الاحقية في الريادة الوطنية بينما لا توجد اي شرعية سياسية لتبرير ذلك حيث نشا وترعرع هذا التيار في مناهضة تجربة الاصلاح التونسي كما تمت عن طريق دولة الاستقلال.
وهو ما يجعل من غراءب وعجاءب الامور ترشيح راشد الغنوشي لنفسه لرءاسة الحكومة لكي يسير عملية التحديث الوطني والديمقراطي بمكوناتها ومحتوياتها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية !
باي منطلقات واي مرجعيات واي رؤى وتصورات واي اهداف وبرامج واليات وسياسات سيضطلع بتلك المهمة ؟
لكن ما الفاءدة من هذه التساؤلات بعد ما الت الامور الى ما الت اليه واصبح كل شيء جاءز؟
وهكذا تصح ماءة بالماءة مقولة "اذا خلا لك الجو فبيضي وفرخي" ويمكن ان نضيف "واشكري نعمة من من عليك بالتحطيم والتشتيت الذي تستغلين نتاءجه دون مشقة".


  
  
     
  
rtt-cd5b6a3cbf03df62608b26c1a85ea5bc-2019-10-25 11:29:03






3 de 3 commentaires pour l'article 191575

Portugal  (Portugal)  |Vendredi 25 Octobre 2019 à 12h 41m |           
الا تعتقد يا الرميلي أنَّك كما الرمل الذي يوضع للقطط!!؟؟؟!
معادلاتهم فاشلة فعلى الأقل نصف أصوات ائتلاف الكرامة هي من خزان النهضة يعني النهضة لم تخسر
زد على ذلك هي جاءت في المرتبة الاولى وأنتم اندثرتم وذلك يعتبر فوزا ساحقا للنهضة
ففكرة النهضة ننتصر نحن او ينتصر أشخاص وكيانات اخرون يريدون الخير لتونس
ملخص الحديث انتم وأمثالكم عاهات لابدّ منها حتى يشتدّ عود تونس

Abid_Tounsi  (Germany)  |Vendredi 25 Octobre 2019 à 11h 47m |           
بل من الغرائب و العجائب ان يبقى أحد مؤسسي حزب السراق المقبور يُنَظِّر لشعب حر بصقهم ملء فيه...

مع أني ضد أن يترشح الغنوشي لرئاسة الحكومة. على عقلاء النهضة أن يبحثوا عن من هو أكفأ منه مثل المكي أو ديلو أو غيرهما

Abid_Tounsi  (Germany)  |Vendredi 25 Octobre 2019 à 11h 46m |           
بل من الغرائب و العجائب ان يبقى أحد مؤسسي حزب السراق المقبور يُنَظِّر لشعب حر بصقهم ملء فيه...

مع أني ضد أن يترشح الغنوشي لرئاسة الحكومة. على عقلاء النهضة أن يبحثوا عن من هو أكفأ منه مثل المكي أو ديلو أو غيرهما



En continu

الجمعة 25 أكتوبر 2019 | 26 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:59 17:33 15:06 12:10 06:36 05:09
22°
 23° % 53 :الرطــوبة
تونــس 16°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
23°-1621°-1623°-1723°-1724°-18
  • Avoirs en devises
    18725,2

  • (24 oct)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,15042 DT        1$ =2,83154 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 oct)   177,9 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572005112|191575 2956|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires