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عصام الشابي: يوم خطاب الرئيس قيس سعيّد هناك وجوه في البرلمان وكأنها كانت في مأتم عزاء

Vendredi 25 Octobre 2019

Vendredi 25 Octobre 2019
باب نات - أشاد الخميس 25 أكتوبر، القيادي بالحزب الجمهوري عصام الشابي بخطاب رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيّد في البرلمان على اثر أدائه اليمين الدستورية.
وقال الشابي في تصريح لإذاعة اكسبرس أف أم " خطاب قيس سعيّد حقّو تقال منذ 2011، ووخّرنا 8 سنين" مضيفا أن التوانسة 60 سنة لم يستمعوا إلى خطاب مماثل من رئيس للجمهورية".
في المقابل أشار الشابي إلى أن بعض الحاضرين في البرلمان لم يرقهم خطاب قيس سعيّد وقال " هناك وجوه في البرلمان أمس كانت في مأتم عزاء ووجوه تستقبل مولودا جديدا".
واعتبر الشابي أن هناك "ماكينة قديمة" تعتبر الدولة ملكها وليس من حق وجوه جديدة في تسلم مقاليد الحكم في البلاد.


الفيديو: الدقيقة 31

  
  
     
  
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