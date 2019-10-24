وزارة الصحة: تنفيذ المشاريع الصحية ودعوة الى تحسين ظروف الاستقبال والإحاطة بالمرضى

Jeudi 24 Octobre 2019



باب نات

- أشرفت وزيرة الصحة بالنيابة الدكتورة سنية بن الشيخ اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019 بحضور المديرين الجهويين للصحة ومديري الهياكل الصحية العمومية على جلسة عمل خصصت لمتابعة تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع الصحية بالجهات.ووفق بلاغ للوزارة, شددت الوزيرة على ضرورة التسريع باستكمال انجاز المشاريع المبرمجة في الآجال المحددة لها الى جانب العمل على دعم حوكمة التصرف في الموارد البشرية والمادية المتاحة وِايلاء مشاريع الصيانة الأهمية اللازمة وتأمين المؤسسات الصحية.كما دعت الدكتورة سنية بن الشيخ مديري الهياكل الصحية إلى تحسين ظروف الاستقبال والإحاطة بالمرضى ومزيد النهوض بمستوى الخدمات الصحية المسداة للمواطنين.