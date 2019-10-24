Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Fet El Miaad  

جعفور و حاتم بن سالم ينقذان فتاة من الانحراف

Jeudi 24 Octobre 2019

Jeudi 24 Octobre 2019
باب نات - أثار جعفر القاسمي في برنامجه "ديقة ديقة" على جوهرة اف ام نقلا عن الصحفية هيفاء أنه توجد فتاة ذات 16ربيعا تنام في الشارع في ساحة برشلونة بعد تخلي والديها المطلقين عنها و هجرة امها المتزوجة حديثا و رفض والدها المتزوج حديثا ايضا التكفل بها ،، و اضاف بأن الفتاة تطالب بانقاذها من الاغتصاب و الزطلة و تريد العودة الى الدراسة ،، و قد تدخل وزير التربية حاتم بن سالم الذي تعهد باعادتها الى مقاعد الدراسة و ايوائها في مبيت مدرسي حتى في أيام العطل مع تكفله شخصيا بشراء ما يلزمها معتبرا ذلك واجبا من الدولة .




  
  
     
  
rtt-edf614064850febf4cfa8237e8133af8-2019-10-24 19:48:36






1 de 1 commentaires pour l'article 191553

RESA67  (France)  |Jeudi 24 Octobre 2019 à 20h 07m |           
Tounes mazal feha el khir. Ken tnejjem tji lefrança ana netbannaha. Rabbi m3aha



En continu

الخميس 24 أكتوبر 2019 | 25 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:00 17:34 15:07 12:11 06:35 05:08
20°
 20° % 64 :الرطــوبة
تونــس 18°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
20°-1822°-1623°-1621°-1723°-16
  • Avoirs en devises
    18725,2

  • (24 oct)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,15042 DT        1$ =2,83154 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 oct)   177,9 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571944929|191553 1809|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires