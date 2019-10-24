جعفور و حاتم بن سالم ينقذان فتاة من الانحراف

Jeudi 24 Octobre 2019
باب نات - أثار جعفر القاسمي في برنامجه "ديقة ديقة" على جوهرة اف ام نقلا عن الصحفية هيفاء أنه توجد فتاة ذات 16ربيعا تنام في الشارع في ساحة برشلونة بعد تخلي والديها المطلقين عنها و هجرة امها المتزوجة حديثا و رفض والدها المتزوج حديثا ايضا التكفل بها ،، و اضاف بأن الفتاة تطالب بانقاذها من الاغتصاب و الزطلة و تريد العودة الى الدراسة ،، و قد تدخل وزير التربية حاتم بن سالم الذي تعهد باعادتها الى مقاعد الدراسة و ايوائها في مبيت مدرسي حتى في أيام العطل مع تكفله شخصيا بشراء ما يلزمها معتبرا ذلك واجبا من الدولة .
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Par:ahmed01 (France )
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