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القصرين حجز 4 كلغ من ''الزطلة'' مخفية بشاحنة

Jeudi 24 Octobre 2019

Jeudi 24 Octobre 2019
باب نات - تمكنت الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدلية بالتنسيق مع الفرقة الجهويّة لمكافحة المخدّرات بالقصرين من القبض على شخص (عمره 38 سنة قاطن القصرين) على متن شاحنة خفيفة رفقة شخص أخر (عمره 41 سنة) والتي بتفتيشها تم حجز 4 كلغ من مخدر القنب الهندي "زطلة" مخفية بإحكام بالصندوق الخلفي للشاحنة تحت حمولة من الطماطم ومبلغا ماليا قدره 800 دينار.
بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل "مسك وإستهلاك وترويج مادة مخدرة" ومواصلة الأبحاث.


  
  
     
  
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